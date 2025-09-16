Así actuaba 'La manada de Castelldefels': captaban chicas vulnerables para emborracharlas y violarlas en grupo

Los cinco acusados conocidos como 'la manada de Castelldefels', que recientemente han aceptado penas de hasta 8,5 años de prisión, actuaban siguiendo un patrón de lo más inhumano para captar a sus víctimas.

Los acusados contactaban a través de redes sociales con jóvenes con baja autoestima, ganándose su confianza antes de invitarlas a fiestas en un domicilio de Castelldefels, aprovechando el toque de queda que durante la pandemia que limitaba otras opciones de ocio.

Aunque las víctimas acudían voluntariamente a esas reuniones, desconocían "el carácter grupal y sexual de las mismas", y los procesados creaban un ambiente de sometimiento que reducía o incluso anulaba su capacidad de reacción.

El grupo de WhatsApp

Los cinco acusados formaban parte de un grupo de WhatsApp llamado 'K-Team', donde seleccionaban a las jóvenes, se burlaban de ellas y compartían las grabaciones de las agresiones. En uno de los mensajes incluidos en la acusación, un procesado llega a decir:

Te pasaría el teléfono de una que es muy guarra y está bien, pero no me fío porque a esa sí la veo capaz de denunciarme

Las tres agresiones

El Ministerio Público detalla al menos tres episodios de agresión. En abril de 2021, una víctima con discapacidad fue invitada a la vivienda de uno de los acusados y, tras ingerir bebidas alcohólicas, tres de ellos la violaron en presencia de un cuarto, pese a que ella les pidió que pararan.

En mayo de ese mismo año, otra joven fue obligada a realizar prácticas sexuales con dos de los acusados después de que irrumpieran de manera abrupta durante un encuentro íntimo consentido inicial.

Otros hechos incluyen la grabación y difusión sin consentimiento de relaciones sexuales en un hostal de Barcelona, así como la coacción de una cuarta víctima en la casa de Castelldefels, también registrada en vídeo y compartida en el chat de WhatsApp.

La Fiscalía considera que los cinco procesados formaban "un grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual" y les imputa tres delitos de agresión sexual con penetración y dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.