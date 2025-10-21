Asesinan a puñaladas una mujer de 21 años y la Policía detiene a un hombre como presunto autor

Una mujer de 21 años ha sido asesinada durante la tarde de este lunes tras recibir varias puñaladas con un arma blanca y el presunto autor de la muerte de la joven ha sido detenido de madrugada por la Policía Nacional en un piso de Torrejón de Ardoz, según han informado el 112 Comunidad de Madrid y fuentes policiales.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.

Al lugar se desplazaron tanto agentes de la Policía Científica, el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, así como una UVI móvil del Summa 112, cuyo personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer de 21 años, que presentaba signos de violencia y varias heridas de arma blanca, pudiendo solo confirmar el óbito y poniendo el cuerpo a disposición judicial.

La Policía Nacional abrió inmediatamente una investigación para esclarecer lo ocurrido sin descartar que se trate de un caso de violencia machista y las gestiones policiales permitieron identificar y localizar un poco más tarde al presunto autor de la muerte en un piso de la localidad de Torrejón de Ardoz.