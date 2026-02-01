Asesinada una mujer en Mos (Pontevedra) y buscan a su pareja como presunto autor

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.

Las mismas fuentes han indicado de que no constaban antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.

La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado a EFE que se trata de vecinos de la zona "de toda la vida" y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, "llevaban separados un tiempo".

Asimismo, ha señalado que la hermana de la víctima fue testigo de parte de lo sucedido y pudo confirmar que el presunto asesino escapó tras cometer tras los hechos, sin que todavía haya podido ser localizado.

Arévalo ha expresado el pesar de todo el ayuntamiento por un suceso "inesperado" que tiene "consternados" a sus habitantes y ha agregado que esta tarde se concentrarán frente al consistorio en repulsa por lo acontecido.

Además, mañana mismo convocarán una reunión extraordinaria del pleno municipal para proceder a la declaración del luto oficial.

Si se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Hace apenas una semana, el pasado sábado, un hombre se entregó tras asesinar a su expareja, una madre de tres hijos de nacionalidad británica y 33 años, en Alhaurín el Grande (Málaga). Días después, el juez decretó prisión provisional para él.

En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.