Arturo Pérez-Reverte desvela cuál es el partido político "más inmoral" para él: "Es así por Vox"

En su visita a 'El Hormiguero' para presentar su último libro, Arturo Pérez- Reverte ha dado su opinión sobre distintos asuntos de la actualidad, entre ellos el auge de Vox.

El escritor cree que el partido de ultraderecha que lidera Santiago Abascal está subiendo en las encuestas de intención de voto porque ningún partido tiene ideas: "Ningún partido político tiene ideas, pero Vox, sí, y parece que tiene una ideología potente detrás".

"Vox tiene dos ideas nada más, siniestras para algunos, y las desliza en la conversación con mucha naturalidad...Vox es el comodín, beneficia a todos menos al PP", argumenta Reverte.

¿Por qué el PNV le parece el partido más inmoral?

El escritor cree que todo se hace en función de Vox y que es el gran revulsivo en este momento. Tanto es así que cree que todo se hace en función de Vox: los pactos de Sánchez con Junts, con Otegi, con el PNV... "El PNV me parece el partido más inmoral en este cambalache, y es así por Vox", asegura Reverte.

Por último, habla de Santiago Abascal y dice que no cree que sea muy brillante, pero cree que "tiene un ejército de boots y unas cabezas pensantes debajo, alguna muy peligrosa".