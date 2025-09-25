Arturo Pérez Reverte señala el "error estúpidamente español": "La gentuza que nos gobierna..."

El escritor y periodista Arturo Pérez Reverte ha vuelto a ser protagonista por una respuesta que ha ofrecido en sus redes sociales. En este caso, un seguidor le cuestionó si al posicionarse en contra de algo, de manera intrínseca nos estamos posicionando a favor de lo contrario. El escritor no ha dudado en contestar que "la gentuza" que gobierna en la actualidad, como la que lo hizo "siempre" o lo hará "en el futuro, no concibe (o no le conviene concebir) la independencia de criterio".

Previamente, el escritor había remarcado en ese mismo post que caer en este tipo de afirmaciones se trata de un error "estúpidamente español", el considerar que si se critica algo es porque se está "alineado con el bando opuesto".

El escritor de novelas como el 'Capitán Alatriste' suele dar su opinión en redes sociales sobre distintos temas. En la última ocasión criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por comparar el final de la Vuelta Ciclista a España vivido en Madrid con Sarajevo.