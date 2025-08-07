El arquitecto Calatrava sufre un violento robo en Valencia: le arrebatan un reloj valorado en 100.000 euros

El miércoles por la tarde, el célebre arquitecto valenciano, que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en su ciudad natal, fue asaltado en pleno centro de Valencia. Mientras caminaba por un puente cercano a su domicilio, en la Plaza de la Virgen, un individuo se le acercó con violencia y lo obligó a casi arrodillarse para sustraerle el reloj valorado en 100.000 euros.

El ladrón detenido a los pocos minutos

El asaltante no pudo escapar demasiado lejos. La rápida actuación de varios agentes de la Policía Local de Valencia, junto a la intervención de un policía autonómico que se encontraba fuera de servicio y del yerno de Calatrava, permitió detener al autor del robo apenas unos minutos después del suceso. Las pertenencias robadas fueron recuperadas de inmediato.

Lesiones y denuncia

Tras el incidente, el arquitecto tuvo que acudir al hospital debido a un dolor en la pierna provocado durante el forcejeo. Se le extendió un parte médico que se incorporará a la denuncia contra el agresor.

Presencia habitual en la ciudad

Aunque su residencia habitual está en Zúrich, Calatrava suele pasar parte del verano en Valencia. Es común verlo frecuentar espacios como el Mercado Central o las calles del casco antiguo. Esta vez, su paseo habitual se convirtió en una escena de tensión que por suerte se resolvió sin consecuencias mayores.

"Le obligo casi a arrodillarse"

Fuentes cercanas al entorno del arquitecto relatan que el ladrón lo abordó con violencia. "Le obligó a casi arrodillarse para sustraerle la tan valiosa joya de 100.000 euros", detallan, en referencia al momento exacto del robo que puso en vilo a uno de los nombres más internacionales del diseño español.