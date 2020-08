Despiden y expedientan a las dos trabajadoras de la residencia de Terrassa que vejaron a una anciana

Las dos trabajadoras que se grabaron un vídeo vejando a una anciana en una residencia de Terrassa tendrán que abandonar sus funciones. La Generalitat ha asegurado que estas dos trabajadoras de la residencia Mossèn Homs de Terrassa ya han sido despedidas por el trato vejatorio que le dieron a una anciana en un vídeo que subieron a las redes sociales.

El Govern ha informado en un comunicado que ya han despedido a las trabajadoras y que se ha activado el Servicio de Inspección de la Generalitat "para que se abra un expediente informativo" sobre el caso.

Además, también se ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra y la Generalitat se personará en las actuaciones judiciales.

En el vídeo se observa cómo una de las trabajadoras graba mientras se ríe a su compañera dando de comer a una residente, mientras le dice: "Abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias" y añade al darse cuenta de que está siendo grabada: "No soy así, ¿eh? que conste, pero me saca de quicio". A continuación, intenta darle la medicación a la anciana mientras le grita: "¡la pastilla!, ¿que no entiendes que te la tienes que tomar? ¿no lo entiendes?", y tras desistir le comenta: "Si te duelen los pies y la cabeza te vas a joder, ¡hombre ya!".

