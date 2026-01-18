Apagón general en La Gomera: la isla sufre un cero energético por culpa del temporal

La Gomera ha sufrido este domingo una caída general de la red eléctrica. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que la isla ha registrado un cero energético a las 12:13 horas. A través de su cuenta de 'X', ha señalado que debido a lo sucedido, ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y se está haciendo un seguimiento de la situación.

Comienza a recuperarse el suministro

Poco antes de las 15:00 horas, el Cabildo de La Gomera ha informado del inicio de la recuperación paulatina de la red eléctrica en la isla.

El motivo del apagón ha sido una desestabilización de uno de los generadores ubicados en la central de El Palmar. Dicha estabilización, por motivos de seguridad, provocó la caída del resto de generadores, lo que provocó que cayera el suministro general, por lo que se vieron afectadas la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha informado de que la compañía Endesa ha arrancado dos grupos en la estación de El Palmar tras el cero registrado. Además, ha añadido que Endesa ha avisado de que esa recuperación del suministro "irá lentamente" para evitar que el sistema "se inestabilice y colapse de nuevo".

Segundo cero energético desde 2023

La Gomera ya sufrió un cero energético en julio de 2023, producido entonces por un incendio en la Central Eléctrica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera.

A consecuencia de ello, el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave.