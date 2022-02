Antonio Resines reaparece en 'El Hormiguero' y relata su lucha contra el Covid: "Es algo muy serio, que todo el mundo se vacune por favor"

Antonio Resines ha reaparecido este lunes en el programa 'El Hormiguero' tras recibir el alta hospitalaria después de pasar más de un mes ingresado a causa de complicaciones derivada de la Covid-19. El actor ha hablado por videollamada con Pablo Motos y ha relatado cómo fueron esos complicados días. La última vez que vimos a Resines fue el 15 de diciembre en el programa de Antena3.

"Yo no tenía nada, solo un poco de fiebre. Al día siguiente di positivo y vino una semana de debacle. De repente me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada", ha explicado el actor.

Resines ha contado que tras ingresar en el hospital se despertó "veintitantos" días después sin recordar nada: "Pensé que habían pasado cinco días y que había sido un pequeño desmayo".

Alegato en favor de la sanidad pública

El actor ha confesado que la situación que ha vivido es "muy complicada" y ha hecho un alegato en defensa de la sanidad pública y del trabajo de los sanitarios: "Hay que apoyar la sanidad pública como sea".

Asimismo, ha explicado que cuando estuvo ingresado vivió "en un mundo paralelo" que "tenía que ver con la realidad": "Estaba en un mundo extrañísimo que tenía algunos puntos en común con la realidad, pero era otra cosa".

"En la UCI entramos 97 y salimos vivos 80"

Visiblimente más delgado, el actor ha confesado que ha perdido mucha masa muscular: "Tengo una atrofia del 80% y ando mal. ¡Pero me recuperaré!", ha exclamado.

Por su parte, Pablo Motos y Manuel Carrasco (invitado del programa) han querido mandarle un mensaje de cariño al actor: "Eres un gran actor y una grandísima persona. A ti te quiere todo el mundo y eso es acojonante".

Por último, Resines ha querido concienciar de la gravedad del coronavirus y la importancia de la vacunación: "En la UCI entramos 97 y salimos vivos 80. Esto es una cosa muy seria, que todo el mundo se vacune por favor".