Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Confío plenamente en la ciencia"

Antonia San Juan ha anunciado, a través de un vídeo en sus redes sociales, que padece cáncer, aunque no ha recibido aún el diagnóstico completo.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta... me han hecho una biopsia y el especialista me ha dado el diagnóstico de que tengo cáncer", ha explicado.

La actriz ha contado en el vídeo que siempre ha tenido faringitis crónica, llegando a suspender funciones por esa causa.

"Me alejaré de los escenarios"

"Cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento. Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan y me alejaré de los escenarios", ha explicado la actriz.

Por último, la actriz ha querido agradecer el apoyo del público y ha asegurado que va a hacer todo lo posible por curarse.