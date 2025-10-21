Antolín González, el piloto que soñaba con la Fórmula 1 y ha acabado detenido por el asesinato de su padre

Antolín González, ex piloto y antigua promesa de la Fórmula 3, ha reconocido ante la justicia haber asesinado a su padre, de 56 años, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. El joven, que desde julio se encuentra en prisión provisional, confesó este lunes el crimen y reveló el lugar donde arrojó el arma homicida, un cuchillo que utilizó durante el ataque.​

Una discusión mortal en la nave familiar

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio en una nave industrial regentada por la familia a las afueras de Aranda de Duero. Según la investigación policial, padre e hijo iniciaron una discusión que terminó de forma trágica cuando el joven apuñaló en el cuello a su progenitor.

El empresario, propietario de la firma Aceitunas Antolín y muy conocido en la localidad, fue hallado aún con vida, pero los servicios sanitarios no pudieron salvarlo.​

El presunto parricida huyó tras la agresión, aunque fue detenido horas después en la pedanía de Sinovas sin oponer resistencia. No contaba con antecedentes policiales y, según fuentes de la investigación, se encontraba en estado de shock en el momento de su arresto.​

La confesión ante el juez

Antolín González declaró nuevamente este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero, donde admitió los hechos y colaboró con las autoridades para esclarecer el suceso. De acuerdo con su versión, la agresión se produjo después de que su padre esgrimiera el arma blanca durante una fuerte discusión, y en el forcejeo se produjo la cuchillada mortal.

Su disposición a cooperar con la investigación podría influir en una eventual reducción de la condena, según fuentes judiciales.​

De promesa del motor a un caso criminal

Antolín González era conocido años atrás como una de las grandes promesas del automovilismo español. Natural de Aranda de Duero, comenzó a competir en karting a una edad temprana y llegó a ser subcampeón de Fórmula 3 en Asia, donde su talento lo llegó a vincular con equipos de la Fórmula 1. Sin embargo, la falta de patrocinadores truncó su carrera y lo alejó de los circuitos.​

La comunidad arandina, profundamente conmocionada, recuerda ahora el contraste entre el joven que apuntaba alto en los monoplazas y el detenido acusado de un crimen que ha estremecido a Castilla y León.​