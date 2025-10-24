Antolín González, de futura promesa española de F1 a confesar que ha matado a su padre de una puñalada

Antolín González, joven expiloto y antigua promesa de la Fórmula 1, ha admitido haber matado a su padre de una puñalada en el cuello el pasado 5 de julio en Aranda de Duero, Burgos. Según las primeras declaraciones, González sostiene que actuó en defensa propia tras una discusión familiar. Actualmente, permanece en prisión provisional mientras la justicia continúa investigando los hechos.

Nacido en Aranda de Duero, Antolín González despuntó desde muy joven en el automovilismo, siendo considerado una de las mayores promesas del país. Con una carrera que comenzó en la Fórmula 4 y continuó en la Fórmula Renault asiática, González logró títulos y podios que consolidaron su reputación internacional.

En 2018 se proclamó subcampeón de la Asian Fórmula Renault Series, y con el respaldo de varios patrocinadores, aspiraba a dar el salto a la Fórmula 3. Sus victorias y récords en circuitos asiáticos lo convirtieron en un referente local y en un ejemplo de precocidad y talento dentro del deporte.

La relación con su padre, empresario y propietario de Aceitunas Antolín, había sido cercana, y este siempre apoyó la carrera de su hijo, asistiendo a eventos y elogiando públicamente su ambición y capacidad. Sin embargo, la tragedia golpeó la tarde del 5 de julio, cuando Antolín acudió a la nave industrial familiar en las afueras de Aranda de Duero.

Según su versión, comenzó una discusión con su padre que derivó en un forcejeo: González asegura que fue su progenitor quien primero esgrimió un cuchillo, una especie de machete de 10 a 15 centímetros de hoja propiedad de la empresa. Durante el enfrentamiento, el joven expiloto habría apuñalado accidentalmente a su padre en el cuello. Tras los hechos, abandonó la escena y arrojó el arma al río Arandilla, mientras que la policía ya ha recuperado la mochila que portaba.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, encontrando al hombre aún con vida, pero a pesar de los intentos por salvarlo, falleció en el lugar. González fue detenido sin resistencia y desde entonces permanece en prisión provisional mientras se instruye el caso. La justicia ahora debe determinar las circunstancias exactas del incidente y verificar la versión de defensa propia que el acusado sostiene.

Investigación y pruebas

La investigación enfrenta varios desafíos clave. El cuchillo utilizado es el principal elemento de prueba para determinar si existió una agresión previa. Hasta el momento, solo se han encontrado huellas del padre en la funda, y no hay certeza de si el arma estaba desenfundada durante el altercado. Además, no existen testigos ni imágenes de cámaras de seguridad, y el móvil del acusado, que supuestamente quedó en el gimnasio a cinco kilómetros de la nave industrial, no ha aportado datos de geolocalización relevantes.