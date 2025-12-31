Antena 3 arrasa como la televisión más vista en 2025 y ATRESMEDIA se corona como el grupo líder en España

2025 ha sido el año en el que la televisión en abierto ha confirmado definitivamente su cambio de ciclo, y el mando a distancia ha tenido dueño claro: Antena 3 y el grupo Atresmedia. En un escenario de máxima fragmentación de audiencias y consumo híbrido entre el directo y el diferido, la compañía no solo ha resistido el desgaste, sino que ha convertido este contexto en una ventaja competitiva, firmando récords de cuota, consolidando su liderazgo en todas las franjas clave y reforzando la fidelidad de un público que ha elegido de forma mayoritaria sus informativos, sus grandes formatos de entretenimiento y sus series.

​ Atresmedia: cuatro años de hegemonía televisiva

Atresmedia logra en 2025 otro año para la historia. El Grupo revalida su hegemonía en la televisión en España al sumar cuatro añosconsecutivos de liderazgo indiscutible, fruto de un modelo televisivo basado en la calidad y la variedad de contenidos, celebra la compañía tras conocer los datos anuales.

El grupo cierra el ejercicio con un 26,1% de cuota de pantalla, la mayor ventaja de su historia frente a su principal competidor (+1,7 puntos), y liderando todos los meses del año. Atresmedia reina además en el prime time, la franja más codiciada por los anunciantes, con un 25,7%, y vuelve a imponerse en la sobremesa (30,8%) y la tarde (24,8%). Cada día, más de 16,2 millones de espectadores únicos conectan con alguno de sus canales.

Antena 3: la cadena favorita de los espectadores

Antena 3 refuerza su hegemonía con un 12,8% de cuota de audiencia en 2025, la cifra más alta en casi tres décadas. La distancia con su principal competidor privado (+3,4 puntos) es la mayor desde 1996. La cadena suma más del 81% de victorias diarias, elevándose hasta el 91% de lunes a viernes, y domina todas las franjas de mayor consumo.

Lidera la sobremesa (17,6%), la tarde (10,7%) y el prime time (13,5%), alcanzando sus mejores resultados en 18 años en la primera y firmando su cuarta victoria consecutiva en el horario estelar. En diciembre, volvió a cerrar el mes como la televisión más vista (12,7%), manteniendo su supremacía también en el horario más competitivo.

Informativos y entretenimiento: el tándem perfecto del liderazgo

Antena 3 Noticias encadena ocho años consecutivos como los informativos más vistos de la televisión, con una media del 19,1% y 1,9 millones de espectadores. Todas sus ediciones crecen y amplían su ventaja histórica sobre sus rivales: la de sobremesa alcanza el 22,9%, su mejor dato desde 1997, y la del prime time marca un 18,3%, la cifra más alta desde 2022.

En entretenimiento, Antena 3 acapara los programas más seguidos del año. ‘El Hormiguero’ (15,2%) suma once años como el formato más visto, seguido de ‘Pasapalabra’ (19,7%), ‘Tu cara me suena’ (21,7%) y ‘La ruleta de la suerte’ (22,2%), que alcanza su mejor registro desde 2009.

El listado de éxitos lo completan ‘El Desafío’, ‘La Voz’, ‘Y ahora Sonsoles’ o ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, todos líderes en sus franjas.

Ficción imbatible: ‘Sueños de libertad’, la serie del año

La hegemonía de Antena 3 se extiende también a la ficción. ‘Sueños de libertad’ (13,6%) se erige como la serie más vista de la televisión, mejorando incluso sus datos del año anterior y liderando el 99% de sus emisiones. Junto a ella, títulos como ‘Ángela’ y ‘Eva & Nicole’ consolidan el éxito de la cadena en prime time, mientras que las ficciones internacionales ‘Una nueva vida’ y ‘Renacer’ destacan en cuota y fidelidad.

laSexta: trece años de ventaja sobre su competidor

Dentro del grupo, laSexta firma otro año de éxito y reafirma su liderazgo como la tercera cadena privada más vista, con un 6,2% de cuota. Suma ya 13 años consecutivos imponiéndose a su competidor directo y mantiene su fortaleza en la franja matinal gracias a ‘Aruser@s’ (15,8%), líder privado, y ‘Al Rojo Vivo’ (9,7%), de nuevo por delante de su rival.

Los programas informativos y de actualidad como ‘laSexta Noticias’ (7,7%), ‘El Intermedio’, ‘Más Vale Tarde’, ‘Lo de Évole’ o ‘Salvados’ consolidan su influencia en la televisión española, con récords de espectadores únicos y crecimiento sostenido.

Cadenas temáticas: Nova, Neox, Mega y Atreseries también vencen

El liderazgo de Atresmedia se completa con una sólida presencia en la televisión temática. Nova (2%) repite como la cadena femenina líder; Neox (1,8%) destaca entre el público joven y en target comercial; Mega (1,3%) brilla en late night con ‘El Chiringuito de Jugones’, y Atreseries (1,9%) se mantiene como la temática más vista en diferido y líder entre las de nueva creación.

Atresmedia cierra así 2025 reforzando su modelo de televisión plural, de calidad y con vocación de liderazgo, capaz de dominar en todos los géneros, franjas y públicos. Antena 3 ratifica su condición de cadena más vista y laSexta mantiene su fortaleza, consolidando al Grupo como la gran referencia del mercado televisivo español.