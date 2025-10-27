Un año después de la dana: en qué se ha mejorado la prevención

Cuando está a punto de cumplirse un año de la dana que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre de 2024, llevándose por delante la vida 229 personas, muchas son las dudas acerca de si ha mejorado la prevención y si, en el caso de que una catástrofe así volviera a ocurrir, estamos preparados para afrontarla.

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil (AICCPIC), José Trigueros, ha señalado en una entrevista en EFE que, aunque "las administraciones se han puesto las pilas, aún no es suficiente". Por lo que, sí, España está mejor preparada para afrontar otra dana, pero todavía quedan cosas por hacer.

Por ejemplo, la dana de 2024 ha puesto el foco en la mejora de la planificación hidrológica. Si "antes trabajaba solo con las sequías", ahora lo hace también "con las inundaciones", pero es necesario "acelerar" las obras hidráulicas. Este retraso en estas obras fueron una de las causas que agrandaron la catástrofe, porque si en su momento hubieran estado ejecutadas "a tiempo, se habrían evitado muchas muertes".

Falta personal especializado

En la Comunidad Valenciana, que está llevando a cabo la reconstrucción de las zonas más afectadas, quedan por ejecutar "algunas obras imprescindibles", como reparar las zonas dañadas en las presas de Buseo y Forata y todo lo relativo a la cabecera de la cuenca del Poyo. También es fundamental "mejorar el sistema de prevención y alerta temprana" con el apoyo de la AEMET, para actuar mejor y más rápido, y revisar los planes urbanísticos.

Si bien, el principal problema es la falta de "personal especializado". Por eso, "por mucho dinero que tengamos, si no hay nadie que pueda ejecutar los trabajos, tampoco sirve", ha lamentado. Así las cosas, el problema "no es económico", sino que falta "decisión". También hay que actualizar los protocolos y reducir la exposición en áreas inundables.

El plan presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica

Por parte del Ejecutivo, el pasado mes de mayo la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció una nueva dotación de 335 millones de euros al Plan para la mejora de la resiliencia frente a las inundaciones, cuyo presupuesto total es de 530 millones.

Estos 335 millones, tal y como informó la ministra, están destinados a adaptar y mejorar proyectos y otros 132 millones para proyectos que ya están empezados, como el desvío de las aguas del barranco de la Saleta o las obras en el tramo bajo del río Júcar previstas para 2026.

El 'Plan Endavant' presentado por la Generalitat Valenciana

Por su parte, el president de la Generalitat presentó el 'plan Endavant', una hoja de ruta que contempla las principales acciones con cuatro ejes principales sobre los que se apoya la reconstrucción tras la dana: revolución de las infraestructuras, revolución de la prevención, revolución de la protección y revolución en la gestión de emergencias. Un total de 339 iniciativas, de las cuales las más prioritarias, se llevarán a cabo entre julio y diciembre de 2025.

La inversión global de este plan está cifrada en 29.000 millones de euros y entre las acciones más importantes destaca la instalación de baterías autónomas en los ascensores, para que puedan funcionar durante una emergencia y la posible instalación de sistemas automáticos de elevación de cabinas si hay una inundación, porque en la dana muchos ascensores no pudieron utilizarse, ya que quedaron sumergidos en el agua.

También se contemplan acciones específicas en los garajes, el lugar donde muchas personas murieron al intentar sacar sus coches. El plan prevé la incorporación de barreras de contención y sistemas de drenaje en las zonas calificadas de riesgo medio o alto, así como la instalación de elementos físicos que impidan la entrada de grandes volúmenes de agua.