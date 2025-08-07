El año 2024 dejó 488 muertos en vías urbanas y municipios

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) han hecho balance sobre la siniestralidad vial en zonas urbanas en el año 2024. Concretamente, el pasado año fallecieron 488 personas en esta clase de accidentes, lo que supone un 6% menos respecto a 2023, lo que desde la DGT se considera como "esperanzador".

Asimismo, el informe detalla que del total 206 personas era peatones -42%-, mientras que los motoristas fueron el segundo grupo más perjudicado con 139 casos -28%-. Además, el 16% de los muertos viajaban en un coche, y el 5% eran ciclistas. Igualmente, 13 de los fallecidos utilizaban un patinete.

En definitiva, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha explicado en la rueda de prensa organizada en la FEMP que en 2024 se produjeron 66.545 accidentes en ciudades y municipios, que provocaron la hospitalización de 4.043 personas, lo que supone un aumento del 3% respecto al año anterior.