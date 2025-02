Angela Quintas: "Quizá estemos ante una generación de jóvenes que vivan menos que sus padres por lo mal que comen"

"De la boca a tu salud", es el nuevo libro de la química experta en nutrición, Ángela Quintas. Después de años atendiendo pacientes en su consulta, una de las más buscadas de España, la autora explica de manera sencilla algunas pautas a seguir para ganar salud a través de los alimentos.

P.- ¿Qué van a encontrar los lectores de nuevo en este libro?

AQ..- He tardado tres años en escribir este libro porque no tenía muy claro hacia donde tirar. Pero sobre todo que la gente tuviera herramientas prácticas y respuestas a lo que yo me encuentro en la consulta cada día. Después de 20 años viendo pacientes cada día, me he dado cuenta que había preguntas que se repetían siempre Y lo que he buscado es que la gente pueda entender conceptos que los decimos y a veces no sabemos de sus mecanismos: la insulina, el metabolismo, el cortisol etc. Y luego también quería que además de la teoría, hubiera unos "test" donde cada uno pueda evaluarse. Sobre todo tener herramientas prácticas.

P.- Evaluarse, dice. Pero para eso ¿hay que ser honesto con uno mismo no?

AQ.- Claro, si haces trampa no vale. Hay que pasar de lo que lees a hacerlo. Sobre todo porque te vas a sentir muy bien. Quizás nos falta a veces fuerza de voluntad, un empujón. En la consulta me doy cuenta de que tenemos dos vías de entrada, de una parte gente que está preocupada por la parte estética y que realmente vienen a bajar peso, gente que dice yo ya me estoy cuidando, pero quiero una buena suplementación y sentirme mejor. Y luego hay personas que ya han tenido un susto. Que de repente en una analítica algunos valores han salido elevados -hemoglobina, glucosa, colesterol- y suponen un click para que nos empecemos a cuidar.

P.- Ahora los médicos están muy empeñados en que estemos atentos a la hemoglobina y la prediabetes. ¡Por qué es esto?

AQ.- Porque una hemoglobina del 5,7, por ejemplo, la ventaja que tiene es que con la alimentación y el ejercicio podemos arreglarlo. Y eso es muy importante. Luego hay otras patologías en las que la alimentación juega un papel important, pero la patología la tienes. Pero la alimentación nos puede ayudar, sin duda, a mejorar nuestro estado de vida. Pero saber que estamos en prediabetes es interesante porque la podemos atajar. Se cura con alimentación. Porque tus moléculas de hemoglobina se generan nuevas cada tres meses y si yo las hago que nazcan en un medio en el que la glucosa está controlada, ya no se van a glicar. Entonces, depende de ti.

Cuando la gente se lo cuenta y conoce lo que pasa con esa hemoglobina glicosilada, alomejor eso puede ser algo que les haga hacer click y de repente se enganchen y empiecen a cuidarse y a sentirse bien.

P.- La Doctora Odile Fernández define esto como que "nos estamos caramelizando por dentro". ¿Es eso?

AQ.- Eso es. La molécula de hemoglobina glicosilada es eso. Tiene una composición molecular de 1 Hierro 2+ Y cuando tú respiras se une con el oxígeno que es 2- entonces esa molécula de hemoglobina lo que hace es que va oxigenando todas las partes de tu cuerpo. Cuando está glicada es como si se hubiera "garrapiñado", se ha rodeado rodeada de tal manera que no se puede unir a la molécula de oxígeno. Y esto significa que no te vas a poder oxigenar de la misma manera que te oxigenabas antes. Y eso es una pre-diabetes.

Antes hace décadas era bastante común escuchar sí es que tenía diabetes y le han tenido que cortar una pierna. Esto era porque esa hemoglobina no llegaba a las terminaciones. Ahora eso no pasa mas que en casos extremadamente raros. Si tú vas a generar moléculas de hemoglobina nuevas cada tres meses, está en tu mano que nazcan en un medio en que no se vayan a caramelizar. Ejercicio y dietas de control de insulina, son la clave, para que mantengamos a raya los niveles.

P.- Si nos podemos a ello ¿los avances son rápidos?

AQ.- Lo son. Lo vemos super rápido. Claro, tienes que esperar tres cuatro meses para que se nivele esa hemoglobina, pero alguien que venga en 5,7 o 5.8, le volvemos a hacer la analítica en cinco o seis meses y de repente ya está en 5.6 o 5.4 y dices ya esta. Porque, realmente, la hemoglobina tiene un margen muy pequeño, pero se puede mejorar solamente con cambiar la alimentación.

P.- Estamos aún a comienzos de año. ¿Qué podemos hacer para no ir hacia el precipicio?

AQ,. Si ya teníamos una buena rutina antes, retomarlas. Y sino, buscarlas. Creo que es un buen momento para cuidarnos, lo que pasa que no tiene sentido buscar soluciones rápidas porque no funcionan. Necesitamos que sea algo en lo que yo me sienta a gusto, que yo interiorice que forma parte de mi día a día. Al final, la gente busca quitare cinco kilos en tiempo récord y eso no funciona. Sobre todo porque mayoritariamente lo que estoy bajando es masa muscular y agua, el metabolismo basal se está viendo muy ralentizado, voy a tener un efecto rebote. Tiene que ser algo que yo sea capaz de mantener en el tiempo y que me siente muy bien haciéndolo.

P.- En este libro dedica una parte muy importante a la inflamación y a cómo nos afecta negativamente.

AQ.- Aquí podríamos distinguir varios tipos de inflamación. Está la que aparece cuando me he dado un golpe y que todo el mundo reconoce. Y luego está la inflamación en que la gente dice es que cómo me hincho, tengo gases y nos podría hacer pensar en una alteración de la microbiota. Pero luego hay otra inflamación "silenciosa", que no notamos nada pero que está ahí resiliente y que, de repente, puede empezar a aparecer en la analítica con pequeños valores alterados. Esa inflamación es la más peligrosa, porque cuando da la cara ya alomejor tenemos una patología importante.

P.- Veo a los expertos en nutrición, como usted, muy preocupados por los índices de sobrepeso y obesidad en la población infantil.

AQ.- Veo muy de cerca a adolescentes, haciendo trabajo de campo y se alimentan muy mal. En la consulta estoy viendo patologías que nunca había visto en adolescentes y en edades muy jóvenes: diabetes tipo 2, colesteroles disparados. Antes eso no se veía; una diabetes tipo 2 la veías ya en una persona de edad avanzada y ahora la estamos viendo en gente joven. A veces tengo situaciones en la consulta de una mujer que viene a bajar peso y le preguntas bueno y ¿que comes a lo largo del dia? Y te dice bueno pues entre semana como normal y el finde semana pues ya sabes, "comida de niños". Y yo me pregunto, ¿que es la "comida de niños"?, porque, que yo sepa no hay una comida de adultos y otra de niños. Yo estoy totalmente en contra de los llamados "menús infantiles". ¿Qué vas a tener al niño quince días comiendo pasta, arroz con tomate?

Luego también está el consumo de las bebidas energéticas, que las consumen como si fuera agua. Y la falta de ejercicio porque, es verdad que hay niños que son muy deportistas, pero otros pasan mucho tiempo sentados, jugando a videojuegos. Yo creo que la generación que viene de adolescentes, o nos ponemos las pilas o no sé que va a pasar. Posiblemente sea una de las generaciones que alomejor no viven más que sus padres. Porque realmente se están alimentando muy mal

P.- ¿Estamos utilizando mal las pastillas que son para la diabetes, pero que muchos se toman para adelgazar?

AQ.- Creo que no es una solución para bajar 4 o 5 kilos pero es verdad que yo he visto que es una herramienta que está funcionando muy bien en grandes obesidades. Personas con un sobrepeso importante, de repente el endocrino les manda este tipo de fármacos y se les quita esa ansiedad que tenían por comer y vienen y dicen quiero aprender a comer. Quiero darme la oportunidad de que, ahora que me he quitado esta ansiedad por la comida, empezar a hacer una buena elección. En ese caso yo digo chapó. Le sacamos provecho a este medicamento. El problema es si yo lo tomo y no hago ningún cambio, es decir, simplemente reduzco la ingesta pero sigo comiendo mal. Cuando ese medicamento lo retiremos, voy a seguir comiendo mal. Si ese medicamento sirve para bajarme la ansiedad y tomar la decisión de voy a cuidarme y voy a aprender a comer de manera saludable, me parece que puede estar bien utilizado para grandes obesos. No me parece una solución, para 3, 4, 5 kilos, sinceramente no.

P.- El estrés, el insomnio minan nuestra salud y bienestar. ¿De qué manera?

AQ.- Hablamos de niveles de cortisol muy elevados. El cortisol es la respuesta que nosotros tenemos ante una respuesta a una situación de estrés. Pero ese cortisol puede provocar esa inflamación silenciosa de la que hablábamos. Un cortisol elevado a lo largo del tiempo, puede hacer que de repente el metabolismo se ralentice, cada vez empiece a gastar menos kilocalorías a lo largo del dia y eso me va a producir que empiece a subir de peso, que se acumule más grasa en la zona abdominal. Entonces, es importante es tener una buena gestión del estrés. Somos química pura, es así.