Las anécdotas del 12-O: la complicidad del Rey y la princesa Leonor, los pitos a Sánchez o la ausencia de Abascal

Miles de personas han salido este domingo a mostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que en esta edición ha sido más corto debido al mal tiempo. Concretamente, el desfile aéreo se ha recortado a causa de las nubes, pero el resto se ha desarrollado sin incidentes, a excepción de los habituales abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han llegado antes que la Familia Real, como es habitual, y lo han hecho bajo un aluvión de pitos y abucheos al jefe del Ejecutivo en plenas investigaciones judiciales por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno personal del jefe del Ejecutivo.

A las ausencias ya sabidas de las ministras Mónica García, Sira Rego y Ana Redondo, y el ministro Pablo Bustinduy, se han sumado las de varios presidentes autonómicos -Baleares, Valencia y Murcia- que se han quedado en sus comunidades por la dana Alice. Tampoco han acudido Gonzalo Capellán -La Rioja-, Fernando Clavijo -Canarias- y el lehendakari vasco, Imano Pradales, que no acude a estos eventos.

En la tribuna de autoridades tampoco ha estado el líder de Vox, Santiago Abascal, que este año lo ha seguido a pie de calle para no coincidir con Pedro Sánchez. Alega que no quiere compartir espacios con el jefe del Ejecutivo en los que no pueda denunciar "su corrupción" y que estos eventos "blanquean" su imagen.

"Indecente, corrupto y traidor"

Abascal ha asegurado que el rey Felipe VI no interpretará su ausencia en la tribuna de autoridades y en la recepción del Palacio Real como un feo a la Casa Real, pese a que "hay muchos que quieren interpretarlo de esa manera", y ha criticado al presidente Sánchez, al que ha llamado "indecente, corrupto y traidor".

"No tengo ninguna duda de que el Rey no lo interpretará así. Nos hemos excusado ante él y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno, que es una mafia corrupta, está al frente del poder de España. Que no cuenten con nosotros para eso", ha señalado este domingo a los medios de comunicación, horas antes del inicio de los actos por el Día de la Hispanidad.

Ayuso acusa a Sánchez de "alimentar" una "guerra de trincheras y odios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha cargado contra el presidente del Gobierno, al que ha acusado de "abrir brechas entre españoles" y de "alimentar" una "guerra de trincheras y odios" ante la ausencia de la bandera española en su vídeo de felicitación por este día.

Antes de asistir a los actos del 12 de octubre, Ayuso ha hecho declaraciones a los medios de comunicación: "No es que le haya traicionado el subconsciente, que también, es que él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él".

Aplausos a los reyes y momentos de complicidad con la princesa Leonor

El acto ha comenzado puntual, a las 11 horas, con la llegada de los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala de la Armada, en calidad de capitán general de los Ejércitos, Letizia, la princesa Leonor, que viste el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía, ausente en la parada militar los dos últimos años por encontrarse en Gales cursando el bachillerato.

Los Reyes y sus hijas son recibidos con aplausos y vítores a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

La parada militar se ha realizado a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se ha iniciado a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y ha finalizado su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

Pedro Sánchez se ha ido sin hacer el 'corrillo' con los periodistas

Tras la recepción de los Reyes en el Palacio Real, algo habitual es que el presidente del Gobierno haga el tradicional 'corrillo' con la prensa. Sin embargo, este año Pedro Sánchez ha estado poco tiempo en el Palacio Real.

Aunque no se ha dado ninguna explicación oficial, está previsto que este lunes viaje a Egipto, a Sharm El-Sheikh, a la ceremonia de firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Ni al desfile ni a la recepción le ha acompañado su esposa, Begoña Gómez, imagen que ya se vio el año pasado.

El borrego Baraka se estrena en el desfile

Uno de los momentos más esperados es el desfile de los soldados de la Legión. Este año lo han hecho acompañados de Baraka, un borrego de color negro de tres años cuyo nombre,en árabe, significa 'buena suerte'. Esta tradición se remonta a cuando las tropas iban acompañadas de ganado como fuente de alimentación.

El año pasado, quien desfiló con la Legión fue el carnero Kilo, mientras que en 2023 le tocó a la cabra Pacoli. En 2016 se jubiló la cabra Pepe, que desfiló durante más de 10 años.

La Formación Mirlo en lugar de la Patrulla Águila

Otro de los cambios que ha habido en el desfile del 12 de octubre es que, por primera en cuatro décadas, la Patrulla Águila no ha sido la encargada de hacer la tradicional exhibición aérea y pintar la bandera de España en el cielo, sino que lo ha hecho la Formación Mirlo, como un símbolo de modernidad.

En lugar de los C-101 Aviojet de la Patrulla Águila han rugido los Pilatus PC-21, unas aeronaves suizas de turbohélice, aviones de quinta generación de la Formación Mirlo.