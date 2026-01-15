Andreu Casanova presenta 'Tinder sorpresa': "Lo bueno es que la aplicación es cíclica por eso el espectáculo se renueva"

El cómico y monologuista Andreu Casanova ha visitado Más de uno para promocionar su espectáculo 'Tinder Sorpresa', que actualmente está representando. La aplicación Tinder es el eje central del show, que combina una parte autobiográfica con anécdotas reales que el propio Casanova ha ido recopilando a lo largo del tiempo. Además, el público adquiere un papel protagonista, ya que comparte sus propias experiencias y las de personas cercanas, convirtiendo cada función en una experiencia distinta.

El espectáculo cumple esta temporada siete años en cartel, una cifra que Carlos Alsina no dejó pasar por alto al establecer un paralelismo con los siete años que Pedro Sánchez lleva al frente del Gobierno. Alsina comparó la dinámica de Tinder Sorpresa con la política de alianzas del Ejecutivo, obligado —bromeó— a buscar cada día un socio distinto con el que pactar.

Regalos imprevistos

Entre las anécdotas más escabrosas que Casanova ha conocido gracias al espectáculo, relató la de un hombre que, tras pasar la noche en casa de una mujer a la que acababa de conocer y marcharse ella temprano al trabajo, fue al baño y se encontró con que el inodoro no tragaba. Para solucionar el problema, tuvo que sacar el contenido con una bolsa que, por despiste, terminó olvidando sobre la mesa de la cocina.

Casanova vive en Barcelona y se desplaza exclusivamente a Madrid para representar el espectáculo. Reconoció que en su día utilizó Tinder, aunque ya no lo hace porque actualmente tiene pareja. "Lo bueno de Tinder es que es cíclico, por eso el espectáculo se renueva", explicó, insistiendo en que la implicación del público garantiza que cada función sea diferente.

Durante la charla, el humorista también bromeó con su parecido físico con Goyo Jiménez "soy un mini Goyo", afirmó Andreu entre risas. También recordó su época como empleado de un restaurante de lujo, donde tuvo que evitar delatar a un cliente que había acudido en dos ocasiones: una con su mujer y otra con su amante.

Por su parte, Paula Púa señaló ciertos paralelismos entre el mercado inmobiliario y la búsqueda de pareja y planteó a Casanova varias preguntas, en tono humorístico, sobre las relaciones, comparando aspectos como el tamaño o la fachada de un edificio con las características de una persona.