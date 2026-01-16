Un analista inmobiliario, sobre las medidas de vivienda de Sánchez: "Hace un año ya lo anunció con 12 medidas que la mayoría siguen sin cumplirse"

La vivienda seguirá siendo en 2026 uno de los principales problemas de los españoles, que siguen reclamando al Gobierno medidas para hacer frente de verdad al asunto. Según estudios de portales inmobiliarios, el precio de la vivienda aumentó más de un 16% en 2025 y los pronósticos apuntan a que este año la tendencia seguirá siendo la misma.

Uno de los principales anuncios del Gobierno en este inicio de año ha sido precisamente sobre este tema, aprobando una bonificación del 100% en el IRPF para los arrendadores que prorroguen los contratos de alquiler de sus inquilinos sin subir el precio, una medida que ha generado controversia.

Algunos expertos la consideran ineficaz en el corto plazo y señalan que es más beneficiosa para los propietarios que para los inquilinos, incluso algunos aseguran que es una medida que el Ejecutivo ya anunció hace un año.

Es el caso de Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario con casi 100.000 seguidores en redes sociales, que cuenta en un vídeo que las propuestas "no son nuevas" y que son parte de una batería de medidas que Sánchez ya anunció en enero de 2025.

"Sánchez anunció ayer más promesas en vivienda. Lo de la bonificación en el IRPF y lo del control de alquileres, pero es que hace justo un año, el 13 de enero de 2025, en la web de La Moncloa, en medio de doce medidas que la mayoría siguen sin cumplirse, se anunció una bonificación del 100% del IRPF y anunció también la limitación del alquiler temporal", explica.

Sobre las medidas en cuestión, Gutiérrez es escéptico y asegura que "habrá que ver qué requisitos conlleva" esa bonificación del IRPF, porque "luego te sacan el decreto y te encuentras de todo".

"Seguimos con la fórmula de limitar el precio a todo, algo que no solo ya sabemos que no ha funcionado hasta hoy, sino que ha creado la mayor crisis de accesibilidad a la vivienda que hayamos visto nunca", explica este analista sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

"Soy contrario al alquiler de habitaciones a esos precios desorbitados, pero ahora mismo son la vivienda social de este país y el Gobierno no las va a suplir. ¿Dónde van a vivir todas estas personas?", termina Gutiérrez su reflexión.