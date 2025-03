Anagrama defiende el derecho a publicar el libro de José Bretón: "La Constitución reconoce la creación literaria"

La editorial Anagrama, encargada de la publicación del libro 'El odio' que recoge los testimonios de José Bretón, el asesino confeso de los niños de dos y seis años Ruth y José en 2011, ha defendido su derecho a publicarlo: "La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra" ha manifestado en un comunicado.

El miércoles, la propia editorial anunciaba la paralización de la distribución de la obra, que estaba prevista para el 26 de marzo, después de que la madre de los niños, Ruth Ortiz, presentara un recurso ante la Fiscalía de Córdoba, que se lo remitió a la de Barcelona.

Ruth Ortiz se acoge a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia y considera que la publicación es ilegal.

Esperará a la resolución judicial

La editorial ha indicado en el comunicado que va a esperar a la resolución judicial del caso. Además, ha explicado que en ningún momento pretender "justificar" o "exculpar el crimen". El objetivo, sostienen, es "mostrar su horror", así como "la exploración de la condición del asesino".

Desde Anagrama son "plenamente conscientes de la monstruosidad de los crímenes cometidos por José Bretón", aunque entienden que "la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que presentan"

Lo compara con libros como 'A sangre fría'

Del mismo modo han comparado este libro con otros que se han publicado a lo largo de la historia, como 'A sangre fría', de Truman Capote que narra el asesinato de la familia Clutter en Kansas en 1959. O la novela 'El adversario', de Emmanuel Carrère que cuenta la vida del asesino Jean Claude-Romand que mató a sus hijos de cinco y siete años, a su mujer y a sus padres.

"La literatura trata desde siempre realidades complejas y dolorosas, también crímenes que han marcado a sociedades enteras" han expresado en el comunicado. Por ello, explican que lo que pretende Luisgé Martín es "dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad".

Ruth Ortiz ha pedido que no se dé voz a los asesinos

Por el momento, la justicia sigue estudiando el caso. Ruth Ortiz ha publicado una carta en la que hace un llamamiento: "No podemos, de ninguna forma, dar voz a los asesinos". Hay que matizar que Bretón había mantenido hasta ahora la versión que dio en 2013, que no mató a sus hijos. Sin embargo, en este libro confiesa el crimen y cuenta cómo lo hizo: utilizó unas "pastillas" que disolvió "en agua con azúcar" y no hubo "sufrimiento".

Del mismo modo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también se ha manifestado en contra de la obra y ha pedido igual que Ortiz que No se puede dar voz a los asesinos para hacer el mayor daño posible a la madre. No se la puede revictimizar todavía más".