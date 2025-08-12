Ana Peleteiro estalla en sus redes ante las últimas críticas: "Se me tacha de algo que no soy y es racista"

De nuevo, las declaraciones de Ana Peleteiro vuelven a estar en el foco del huracán. Esta vez por las palabras que dijo en un pódcast de su amiga, Laura Escanes, donde aseguró lo siguiente: "El pobrecito blanco que corre 100 metros es como... cariño, no".

Recientemente, el vasco Ander Garaiar se ha hecho con el oro en los 100 m lisos del Campeonato de Europa Sub-20, convirtiéndose así en el primer español en conseguirun oro en esta categoría. Ante esta situación la gente se ha echado encima de la atleta gallega por aquellas palabras en las que hacía referencia a los atletas blancos en esta disciplina y la deportista ha estallado en sus redes.

Se me tacha de algo que no soy y es racista. Es algo completamente falso

Al comienzo del vídeo, la atleta hace hincapié en que está muy cansada de esto y hace referencia a que cada vez que gana algo un atleta español se la machaca con los comentarios que dijo en el pódcast.

"Estoy cansada de que se manipule un vídeo mío para intentar hacerme daño, mandarme 'hate'. Cada vez que algún atleta español gana algo, a mí se me nombra como si a mí eso me perjudicara, me hiciera daño o estuviera triste porque se me tacha de algo que no soy y es racista. Es algo completamente falso", comenta Peleteiro en sus redes.

Además aclara que esas palabras están sacadas de contexto. Que en ese pódcast se hablaron sobre diversos temas, pero que la gente solo se queda con lo que le interesa manipulando el vídeo para hacerla daño:"Quien se paró a ver el vídeo lo entendió perfectamente y quien solo vio ese fragmento obviamente lo malentendió", argumenta la gallega.

El público no le pasa ni una

También importante recordar la polémica que hubo durante los últimos Juegos Olímpicos, donde se acusó a la atleta de tapar el nombre de España con el dorsal. La velocista respondió que era por una cuestión técnica porque se le clavaban los imperdibles y otras competidoras también hicieron lo mismo.

Es cierto que la gente está vigilando los movimientos de la gallega para ver cuándo pueden hincar el diente, a pesar de haberse disculpado. "Pedí disculpas porque la verdad no estoy orgullosa de haberlo explicado así", relata Peleteiro.

"Quiero aclarar que lo que yo quería decir es que en el atletismo no hay racismo. Gana el que más corre, el que más salta y el que más lanza sin tener en cuenta la tez de tu piel, tu religión, ni de qué país eres, ni absolutamente nada. Yo es de lo que hablé en ese pódcast durante todo el rato, menos en esa mierda de comentario", explica la atleta.

En la prueba únicamente de 100 metros, la gran mayoría son de tez negra

Además remarca que la mayoría de los finalistas de los últimos campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos han sido tanto hombre como mujeres de tez negra. "Si vais a ver los finalistas los últimos 50 años en campeonatos (...) en la prueba únicamente de 100 metros, la gran mayoría son de tez negra. Tampoco estoy diciendo nada malo, es una realidad. Si lo preguntáis a cualquier atleta os va a decir lo mismo que yo", argumenta la velocista.

Para terminar, vuelve a recalcar que ella no es racista y que siempre aboga por la igualdad y el respeto, "Lo único que yo quiero aclarar es que para nada tengo esa mentalidad, para nada soy una persona racista. Siempre mi mensaje de forma pública ha sido a favor de la igualdad, el respeto y el amor hacia todos, sin tener ningún tipo de odio hacia aquel que sea diferente a lo que tú eres", añade.