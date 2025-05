El amor según los niños "No puedo tener dos novios"

Según la Real Academia Española, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Aunque realmente es muy raro buscar la definición de amor, nadie la busca, porque todo el mundo sabe perfectamente lo que es. Incluidos los niños, que por su corta experiencia en esto de la vida, tienen una visión especial. Tal y como suena en el reportaje, Candela Benítez, de 6 años, cree que "el amor es cuando las personas se dan abrazos y besitos, y también cuando hay que hacer dibujitos de amor"

Los niños saben lo que es el amor, quizás lo que se les complica es explicarlo. Pero detectarlo lo detectan, porque tal y como confirma otro de los niños del reportaje, lo notan "porque los enamorados siempre tienen posturas de amor, es algo elegante y se miran fijamente". Otro asegura que detecta que hay amor cuando los demás "se están mirando y se hablan cosas al oído, supongo que se dirán las cosas de amor". Asegura que "los de sexto hasta se hacen masajes".

Según los niños, "la boda es cuando se casan los papás con las mamás", y razón no le falta. De hecho, los niños van conociendo lo que es el amor, porque ellos mismos, son los que lo sienten. "Yo tengo novio y me ha dibujado un corazón porque me voy a casar con él". Incluso llegan a tener el corazón partido "Hay otro niño que me ha dicho que quiere ser mi novio, pero no puedo tener dos novios".

¿Qué dicen los más mayores?

Para entender qué es el amor, preguntar a niños quizás no es lo mejor, porque llevan poco tiempo en esto de la vida. Los mayores, y en especial, los que llevan sesenta años con su pareja, pueden explicarlo mejor.

De hecho, ellos nos enseñan que el amor, no es solo la visión que vimos antes que tienen los niños de amor “de pareja”, el amor va más allá y amor se puede tener con todos, y para todo. Una persona mayor que puedes escuchar en el reportaje asegura que "El amor es compañía, ayudarte uno con el otro, tener a alguien donde llorar y apoyarte y viceversa.". De hecho, los mayores nos enseñan que el amor, no es solo la visión que tienen los niños de amor “de pareja”, el amor va más allá y amor se puede tener con todos, y para todo. "El amor es para todo, en la vida hay que tener amor hasta para arrancar una plantita, el amor es lo mejor que hay en la vida", asegura otra persona mayor que suena en el reportaje.