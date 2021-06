¿Cómo está viviendo Beatriz la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno? Esta es la pregunta que Cristina Pardo le ha formulado al portavoz de la familia, Joaquín Amills, en el programa 'Liarla Pardo'.

Amills asegura que Beatriz vive en estos momentos "con muchísima ansiedad" y que la espera "es dificilísima". "Está pendiente de que se produzca otro milagro y encuentren a este asesino y así poder estar en paz", explica que el portavoz que asegura que solo cuando encuentren a Tomás podrá estar tranquila porque sabrá que "no puede repetir lo mismo que ha hecho con Olivia y Anna".

Continúa la búsqueda

El buque Ángeles Alvariño continúa este domingo buscando a Anna y Tomás Gimeno en el fondo del mar después de que se decidiera alargar el periodo previsto de búsqueda.

Desde que se encontró el cuerpo sin vida de Olivia, la hija mayor de Beatriz, los equipos de búsqueda no han hecho ningún otro hallazgo y pronto el buque dejará de buscar. No obstante, el Instituto Español de Oceanografía junto con el Ministerio de Ciencia están asesorando a la Guardia Civil sobre alternativas tecnológicas para seguir buscando una vez que el Ángeles Alvariño se marche.

Beatriz agradece el trabajo de los equipos de búsqueda

Este sábado, Beatriz Zimmermann envió una carta a los equipos de búsqueda, tanto a la tripulación del Ángeles Alvariño como a la Guardia Civil, agradeciéndoles la búsqueda incansable de su hija Anna.

La madre de las niñas les ha trasmitido que gracias a ellos ha podido "sentir" a sus hijas. "Gracias a ustedes puedo vivir y poco a poco sumida en la tristeza, pero en la paz y en el amor de saber que sabemos la verdad", ha escrito.

No es la primera vez que Beatriz escribe para expresar sus sentimientos. Tres semanas después de la desaparición de sus hijas expresó su dolor con otra carta en la que aseguraba que era "una tortura" lo que estaba viviendo por no saber nada sobre sus niñas. Días después, al conocer la muerte de Olivia, Beatriz volvió a escribir deseando que la muerte de su hija no hubiese sido en vano.