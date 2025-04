Las amas de casa ya pueden pedir la pensión de 500 euros: cómo solicitar la ayuda y requisitos

Muchas mujeres que han dedicado su vida al cuidado del hogar y la familia sin haber cotizado a la Seguridad Social podrían acceder a una pensión mensual de hasta 500 euros. Esta pensión no contributiva está dirigida a personas mayores de 65 años que no han trabajado o no han cotizado lo suficiente como para acceder a una pensión contributiva. Es una situación común entre muchas amas de casa, especialmente de generaciones anteriores, que no desarrollaron una carrera profesional remunerada fuera del hogar.

En 2025, la cuantía básica de esta prestación puede alcanzar los 564,70 euros al mes, lo que supone un total de 7.905,80 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Esta cantidad puede variar en función de la situación familiar y económica de la solicitante.

¿Cuáles son los requisitos?

•Edad mínima: Tener al menos 65 años.

•Residencia: Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

•Ingresos: No superar ciertos umbrales económicos. El límite individual anual para 2025 es de 7.905,80 euros. Si se convive con familiares, los topes aumentan según el número de personas y el grado de parentesco. Por ejemplo: dos convivientes (cónyuge o familiares hasta segundo grado) sube a 12.326,02 € al año, tres convivientes son 17.401,44 € y cuatro convivientes 22.476,86 €. En caso de convivir con ascendientes o descendientes, los límites son aún más amplios, pudiendo superar los 56.000 euros anuales en familias de cuatro personas.

•Sin pensión contributiva: La persona solicitante no debe estar cobrando ninguna otra pensión por jubilación.

• Declaración anual: Cada año, las personas que reciben esta pensión deben presentar una declaración anual de ingresos antes del 31 de marzo. Si no se entrega a tiempo, la ayuda puede quedar suspendida, aunque existe un plazo de 90 días para regularizar la situación y recuperar los pagos pendientes.

¿Cómo se tramita esta pensión?

El proceso de solicitud es relativamente sencillo, aunque requiere aportar cierta documentación. Primero debemos descargar o recoger el formulario de solicitud en la web del IMSERSO o en los servicios sociales de tu comunidad autónoma. Después toca rellenar el formulario y adjuntar documentos como el DNI, el certificado de empadronamiento, y justificantes de ingresos y patrimonio. Y por último, hay que presentar todo en la oficina de servicios sociales correspondiente, ya sea presencialmente o por vía telemática (si está habilitada).

¿Cuánto tiempo tarda?

El tiempo de resolución varía según la comunidad, pero puede demorarse varios meses. Una vez aprobada, el pago se realiza con carácter retroactivo desde el mes siguiente a la solicitud.