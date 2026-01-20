Alsina llama a la cautela en la investigación del accidente de Adamuz: "En los próximos días conoceremos más detalles"

El accidente ferroviario en el que han muerto 41 personas al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, ha protagonizado la conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público. El debate sobre las causas del grave accidente ferroviario ha vuelto a centrarse en la posible rotura de la vía, aunque con un mensaje común de prudencia por parte de las autoridades y los expertos.

Alsina ha hecho referencia a la entrevista que ha realizado esta misma mañana en su programa al ministro de Transportes, Óscar Puente. En ella, el ministro insistió en que, a día de hoy, no puede afirmarse si la rotura detectada en uno de los raíles es la causa del descarrilamiento o una consecuencia del mismo. "Ningún técnico es capaz de asegurarlo en este momento", ha señalado, subrayando que establecer conclusiones ahora supondría "simplemente especular".

La gran mayoría de medios ha señalado que el punto más relevante de la investigación es el tramo de vía roto donde, según las primeras informaciones, se habría producido el primer descarrilamiento de uno de los vagones del tren de Iryo. De ahí la importancia de determinar si la rotura del raíl precede al accidente o si se produjo como resultado del impacto. Incluso en el supuesto de que se confirmara que la ruptura fue la causa, Puente ha remarcado que todavía habría que esclarecer por qué se produjo: si se debió a un fallo en la colocación, en la soldadura o a otro factor técnico.

Durante la conversación, Alsina también ha recordado que los carriles de esa línea fueron renovados en mayo del año pasado. A este respecto, el Ministerio se admite que los elementos recientemente instalados pueden sufrir lo que Puente ha denominado "pecados de juventud", es decir, pequeños desajustes en las primeras fases de uso. Sin embargo, también se ha recordado que la vía llevaba ocho meses en funcionamiento sin incidentes graves, lo que complica esa explicación.

Alsina ha apuntado además a las advertencias realizadas en su momento por el Sindicato de Maquinistas (SEMAF), que alertó de vibraciones excesivas en algunos tramos de la línea tras la liberalización del sector y el aumento del tráfico ferroviario. Aunque esas advertencias se plantearon en términos de confort y fiabilidad del servicio, y no como un riesgo directo para la seguridad, ahora surgen nuevas preguntas sobre si esas vibraciones podrían haber contribuido al deterioro de la vía.

Posibles responsabilidades

Susanna Griso ha señalado que, si se demostrara un defecto en la instalación o en los materiales utilizados, la responsabilidad recaería en la Administración central, que supervisó esas obras. No obstante, el ministro ha evitado pronunciarse sobre posibles responsabilidades políticas hasta conocer el resultado de la investigación.

Alsina ha destacado que en los días y las semanas siguientes vamos a ir conociendo muchos más detalles. Mientras avanzan los trabajos técnicos, los investigadores prevén retirar tanto el tramo de raíl afectado como las ruedas de los vagones descarrilados para analizarlos en laboratorio, así como estudiar el paso de otros trenes por ese mismo punto en los días previos al accidente. Solo entonces, coinciden todas las partes, será posible ofrecer una explicación fundada.