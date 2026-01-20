Alsina explica las hipótesis que se barajan en la investigación: pudo ser un fallo en la soldadura

La tragedia ferroviaria que se ha vivido en Adamuz (Córdoba) en la que al menos 41 personas han muerto después del descarrilamiento de un tren Iryo Málaga- Madrid que chocó fatalmente con un tren Alvia Madrid - Huelva que pasaba en ese momento en sentido contrario.

En estas primeras horas la prioridad está en la identificación de todas las víctimas y en la recuperación de los cadáveres que todavía quedan atrapados debajo de algunos vagones, pero los investigadores de la Guardia Civil están analizando y tomando pruebas en el lugar del accidente que sirvan para determinar las razones que causaron la tragedia.

Es pronto para saber qué es lo que ocurrió, en ello ha insistido el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Más de uno, donde ha explicado que la investigación va a ser compleja y requiere tiempo, por lo que establecer hipótesis en este momento supone una "mera especulación".

La clave puede estar en un trozo de vía

En cualquier caso, Carlos Alsina ha expuesto aquellos aspectos de la investigación en los que se están centrando las principales crónicas de los periódicos. Concretamente, la clave parece estar en un trozo de vía que los inspectores visuales de la Guardia Civil han visto que falta.

Explica Alsina que los agentes están inspeccionando todos los raíles, pero la relevancia de este punto concreto donde falta un trozo viene de que "podría ser el punto concreto donde se produce el descarrilamiento del primero de los vagones del Iryo".

En este lugar, continúa Alsina, "lo que falta es un trozo de unos 30-40 centímetros de uno de los dos raíles" y esto abre dos hipótesis:

Que hubiera fallado la soldadura y que al pasar el Iryo salte esa parte del rail y eso provoca que descarrile el vagón

Que sea el descarrilamiento del tren lo que provoca el choque sobre el rail y salga expulsado porque se rompa la soldadura

Como ninguna de las dos opciones está esclarecida, todo lo que hay hasta el momento son especulaciones, pero, recalca Alsina, "esta es la hipótesis que es este momento tiene más solidez".

Después de exponer esta hipótesis, Alsina le ha preguntado a Óscar Puente sobre ella y el ministro ha señalado que "la cuestión es asegurar si la rotura del rail es causa o consecuencia del descarrilamiento".