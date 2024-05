Alquila un apartamento con "vistas al mar" y lo que se encuentra es sorprendente

Cada vez más personas utilizan la plataforma Airbnb para alquilar el alojamiento de sus vacaciones pero, a veces, los clientes se encuentran con establecimientos muy diferentes a lo que ellos esperaban. Es lo que le pasó a Clarisa Murgia, que subió a su perfil de TikTok un video en el que denunciaba la rocambolesca situación que vivió alquilando un apartamento a través de esta plataforma. La mujer de nacionalidad argentina, pero residente en Italia, detallaba en el vídeo que había alquilado un espacio con "vistas al mar".

Y en efecto, desde el interior de la vivienda se aprecia, a través de una ventana, un bonito lugar costero desde donde se divisa, incluso, un velero en el océano. Pero en cuanto se acerca por completo al balcón, la escena se vuelve decepcionante. En realidad, se trataba de una lona de gran tamaño que simulaba el paisaje en la pared de un patio interior de reducidas dimensiones.

"Me sienta estafada chicos, nunca nadie me engañó de esta manera", ese es el texto que acompaña al vídeo que grabó. El vídeo, que roza los 3 millones de visualizaciones acumuladas en los últimos tres días fue subido a TikTok con el titular "expectativa vs realidad". Los comentarios a la publicación intentan animar a la joven pese al engaño que ha sufrido por parte del arrendador.

"Lo bueno es que siempre que mires, aunque esté nublado, verás las vistas despejadas", comenta con ironía uno de los usuarios de esta red social. Otros denuncian haber sufrido también experiencias desagradables empleando plataformas de alquiler vacacional a través de internet: "Una vez en un apartamento me estafaron prometiendo dos habitaciones individuales y era una sola habitación con dos camas separadas por un vidrio y sin cortinas".

Algunas recomendaciones para evitar estas estafas

Hay una serie de consejos que se pueden seguir para evitar ser engañados, especialmente ahora que se acerca el verano y muchos piensan en alquilar una vivienda de uso turístico en plataformas digitales como la usada por Clarisa Murgia. Lo primero que podemos hacer es verificar siempre la URL del sitio web, comprobando que la dirección empieza por "https". Si no incluye la s final puede ser una página clonada igual a la oficial pero que pretende estafarte.

Además, es importante comunicarse solo desde la plataforma y emplear los canales oficiales. También es recomendable buscar reseñas del sitio o su existencia física usando, por ejemplo, Google Maps. Puede ser de ayuda revisar las valoraciones y comentarios de otros turistas que se hayan alojado en ese lugar.

A la hora de realizar el pago, hacerlo únicamente a través de la plataforma. Desconfía si te piden datos como una copia del DNI o pretenden hacer un contrato, ya que podrían intentar suplantar tu identidad. Sospecha aún más si insiste en que el pago sea por adelantado o tiene prisa por cerrar el alquiler.