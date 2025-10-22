Almeida cree que el evento de Rosalía puso en peligro la integridad física de las personas con su acto en Callao el lunes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este miércoles que el evento de la cantante Rosalía para anunciar el lanzamiento de su próximo disco, no tenía las "autorizaciones correspondientes", lo que provocó una "alteración grave de seguridad" en el centro de la ciudad.

El anuncio de la portada del cuarto disco de la cantante congregó de centenares de personas en la Plaza de Callao de Madrid. Pero la sorpresa que Rosalía quiso dar a sus fan apareciendo por sorpresa provocó que muchos de los fans allí presentes corrieran detrás de ella sin control y generando una situación peligrosa.

La Policía tuvo que contener a las personas para que no cruzaran la Gran Vía sin control

El alcalde ha asegurado que se tuvo que desplazar a "ocho indicativos de la comisaría de centro sur para realizar desvíos de tráfico". Además, se movilizaron unidades antidisturbios de la Policía Municipal para "contener que las personas no cruzaran de uno a otro lado de la Gran Vía poniendo en peligro su propia integridad física y la de los vehículos".

Se tuvo que cerrar un acceso a la estación de metro

También se tuvo que cerrar un acceso a la estación de metro y desviar algunas líneas de transporte público.

Aun así, Almeida ha reconocido que está "muy contento" y "lleno de orgullo" porque una "artista global como es Rosalía" elija un lugar tan emblemático como Callao para la presentación de su álbum.

El Ayuntamiento está "estudiando qué hay que hacer", pero ha anunciado que se dará traslado a la Delegación del Gobierno, ya que, "al concentrarse más de 500 personas", podría haberse incumplido el derecho de reunión, que exige comunicación previa al superar las 20 personas.