Almeida acusa a Rosalía de "poner en peligro a las personas" en Callao y el PP ya plantea un "expediente sancionador"

La presentación de 'Lux', el nuevo trabajo de Rosalía, estuvo envuelta en una sorpresa cuando la artista anunció que a las 22:00 del pasado lunes pasaría algo muy especial en el corazón de Madrid.

Miles de personas se agolparon en Callao para conocer lo último de la artista. Sin embargo, esa aglomeración entrañó ciertos riesgos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a Rosalía de haber “puesto en peligro la integridad física de las personas” durante el acto sorpresa.

"Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de un lado a otro de la Gran Vía", ha señalado Almeida, quien ha añadido que "sí se pueden hacer las cosas de manera diferente".

A pesar de las críticas, Almeida ha querido destacar el valor simbólico de que Rosalía haya escogido la capital y un lugar tan emblemático como Callao para su presentación. "Estamos encantados de que una artista global como Rosalía elija Madrid, pero hay que hacerlo con orden y sin poner en peligro a nadie", ha concluido el alcalde.

Despliegue policial y cortes de tráfico en plena Gran Vía

Según el informe de la Policía Municipal, la actuación sorpresa obligó a desplegar ocho unidades de seguridad, cerrar un acceso al Metro de Callao y desviar el tráfico y varias líneas de autobús.

La concentración, que reunió a centenares de seguidores en cuestión de minutos tras un anuncio en TikTok, provocó lo que el atestado califica como "alteraciones graves de seguridad". "Madrid está acostumbrada a grandes eventos, pero deben celebrarse sin poner en riesgo la seguridad ni alterar el transporte público", ha insistido el alcalde.

Posible sanción por falta de autorización

El delegado de Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado que en su área no consta ninguna solicitud de permiso por parte del equipo de Rosalía.

Están revisando todas las oficinas de atención al ciudadano y, si se confirma que no se pidió autorización, "se iniciará el expediente sancionador", ha explicado. Carabante ha adelantado que la infracción no se considera muy grave, al no haberse instalado escenario ni equipos de sonido, aunque sí supone una ocupación irregular de la vía pública.

El Gobierno pide "evitar la ley de la selva" en Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que su institución tampoco fue informada del evento y ha respaldado la investigación del Ayuntamiento.

"Madrid no puede convertirse en un lugar regido por la ley de la selva", ha advertido, reclamando una mejor coordinación institucional para evitar situaciones de riesgo. "Esperamos que este episodio sirva para corregir fallos y actuar con anticipación", ha añadido Martín.