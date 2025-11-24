El alimento que nunca come Karlos Arguiñano por la noche: "Se va cargando la mochila"

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más influyentes de España, por no decir el más mediático. Desde sus comienzos en televisión se ha ido ganando el cariño de España por la calidad de sus recetas y su forma de hacerlas llegar al público.

A sus 77 años goza de una salud envidiable para muchos, en parte gracias a la alimentación que sigue. Por ello, recomienda evitar tomar ciertos alimentos en las noches, pues son algo más indigestos. Así lo afirmó en una de sus emisiones, en la que advirtió que no todos los alimentos se deben tomar a cualquier hora. Es el caso del pan. Según apuntó, "por la noche se convierte en algo de azúcar y a partir de cierta edad se nos va cargando la mochila".

Una trayectoria de décadas

Desde 1996 lleva inmerso en la emisión de su programa en Antena 3, inicialmente llamado 'Karlos Arguiñano en tu cocina', que actualmente recibe el nombre de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. En él se puede disfrutar de multitud de recetas de todo tipo: desde vieiras a la gallega al estilo Arguiñano, hasta natillas libanesas, un postre rápido y fácil de hacer.

Por esto y mucho más es por lo que Arguiñano ha dejado su sello en la gastronomía y en la cocina española. Una trayectoria envidiable en la que ha publicado más de 30 libros de cocina, entre los que destacan '1000 recetas de oro' o 'Sabores de siempre'.

Tradición familiar

Pero no solo se trata de una profesión, sino que además es un legado familiar, pues su hermana Eva Arguiñano y su hijo Joseba Arguiñano también son figuras clave dentro de la cocina española. En el caso de Eva se dedica a la repostería, con multitud de recetas variadas en las que se puede encontrar elaboraciones fáciles y otras más complejas. Por su parte, Joseba, además de en repostería, también está especializado en una cocina más moderna y creativa, aunque sin perder los esenciales inculcados por su padre, Karlos Arguiñano.