Alerta viruela del mono: cómo se contagia entre humanos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado este sábado que la viruela del mono es una emergencia de salud pública de carácter preocupante a nivel internacional.

"Tenemos un brote que se ha propagado por todo el mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión, sobre los cuales sabemos muy poco y que cumple con los criterios del Reglamento Sanitario Internacional", ha explicado el jefe de la OMS en rueda de prensa este sábado.

Ghebreyesus ha asegurado además que, en términos generales, "la evaluación de la OMS es que el riesgo de la viruela del mono es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en la región europea, donde evaluamos el riesgo como alto".

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una zoonosis selvática con infecciones humanas que generalmente ocurren en partes boscosas de África Central y Occidental. Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que pasa de un animal a humanos: normalmente, son bacterias, virus o parásitos.

Tiene una tasa de letalidad de alrededor del 1% en África Occidental, aunque en la cuenca del Congo se dispara hasta el 10%. Los niños corren un mayor riesgo, y sufrir la enfermedad durante el embarazo podría provocar complicaciones.

Principales síntomas

El cuadro clínico inicial de una persona contagiada con viruela del mono suele incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios y cansancio. Entre 1 y 5 días después de la fiebre, se desarrolla una erupción, que evoluciona secuencialmente de máculas a pápulas, vesículas, pústulas y costras que se secan y se caen. Estos son otros síntomas comunes asociados a la enfermedad:

Picazón o dolor

Erupciones en la piel

Dolor de espalda

Escalofríos

Mientras tanto, una colaboración internacional de 16 países dirigida por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido) ha identificado nuevos síntomas clínicos en personas infectadas por la viruela del mono. Publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', supone la mayor serie de casos hasta la fecha, ya que informa sobre 528 infecciones confirmadas en 43 lugares entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022.

Muchas de las personas infectadas examinadas en el estudio presentaban síntomas no reconocidos en las definiciones médicas actuales de la viruela del mono. Estos síntomas incluyen lesiones genitales únicas y llagas en la boca o el ano.

¿Cómo se contagia entre humanos?

Según Naciones Unidas, las personas que padecen la enfermedad son contagiosas mientras tienen síntomas y normalmente entre las primeras dos y cuatro semanas.

La afección se puede contraer a través del contacto físico con una persona que tiene síntomas, en concreto, a través de las erupciones, fluidos corporales (fluidos, pus o sangre de lesiones en la piel) y las costras, que son especialmente infecciosos.

También puede representar un foco de infección el contacto con objetos que han estado en contacto con la persona infectada, como la ropa, ropa de cama, toallas o utensilios para comer.

Las úlceras, lesiones o llagas también son infecciosas ya que el virus puede propagarse a través de la saliva. Por tanto, si convivimos con infectados por viruela del mono tendremos un alto riesgo de infección.

"El virus puede además transmitirse de una mujer embarazada al feto a través de la placenta, o mediante el contacto de un padre infectado con el niño durante o después del parto a través del contacto de piel con piel", informa Naciones Unidas.

Sin embargo, el organismo aún no tiene claro si las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad.