Alerta sanitaria por listeria en jamón cocido: el lote de la marca afectada y comunidades en las que ha sido distribuido

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta por presencia de listeria monocytogenes en jamón cocido procedente de España de la marca Urkabe, que ha sido detectada en el País Vasco.

El número de lote afectado es el 61027, con fecha de caducidad 26/11/2026 y presentado en envases de plástico de 175 gramos, ha detallado la Aesan en un comunicado, en el que ha recomendado a las personas que tengan este producto que se abstengan de consumirlo.

Según la información disponible, la distribución inicial de este lote se ha dado en las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco, si bien la Aesan no descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Síntomas de listeriosis

La Aesan ha recomendado a quienes hayan consumido el producto del lote afectado y presenten sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre) que acudan a un centro de salud.

La entidad también ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Desde la Consejería vasca de Salud también se recomienda no consumir el producto afectado y estar alerta si se dispone de él en el domicilio.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la Guía del embarazo del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).