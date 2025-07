Alerta con el mosquito tigre: puede transmitir el dengue y ya está en 1.763 municipios

El mosquito tigre llegó a España en 2004, desembarcó en Cataluña y ahora ya está presente en más de 1.763 municipios españoles, lo que incluye al 80% del área mediterránea. Ahora se está expandiendo por culpa de la subida en las temperaturas en zonas del interior como Aragón o Castilla-La Mancha.

Se está expandiendo de una forma muy rápida por la península y que pueda transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya, convierte a esta especie de mosquito en uno de los tipos más preocupantes. Aunque no es el único, el 'aegypti', detectado en Canarias, también se está expandiendo y, además del dengue, transmite la fiebre amarilla.

¿Dónde está el mosquito tigre?

Se originó en Asia y se ha estado expandiendo por Europa desde los años 80 por culpa del comercio de neumáticos. En España se empezaron a expandir por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, ahora ya llegan al interior y se han avistado por Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y Extremadura.

Los expertos explican que la subida de temperaturas acorta el ciclo biológico de los mosquitos, lo que les hace reproducirse más rápido y le posibilita el acceso a lugares que antes le resultaban demasiado fríos.

Una especie urbana

Esta especie, al ser urbana, se beneficia de las aguas que dejamos en nuestras casas, sobre todo las de los platos que ponemos debajo de las macetas que usan como criadero. Se dice que el mosquito tigre es muy difícil de erradicar y cuando se ha conseguido ha sido solo de forma temporal.

Se recomienda precaución

Aunque las enfermedades que transmiten estos insectos no son endémicas en España, sí lo son en otros países y si un mosquito pica a esa persona infectada, puede transmitir la enfermedad. Esto ya está ocurriendo, cada año se notifican una media de 385 casos de dengue en nuestro país.

Pese a que no hay tratamiento para este tipo de enfermedades consideradas leves en España, los expertos aseguran que la mayoría de ellas no son graves, así que mientras se tenga precaución para no contraerlas no hay problema.