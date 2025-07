Alerta con este insecto: está en España y su veneno es cinco veces más potente que el de una víbora

Una reciente alerta en el suroeste de Alemania ha puesto el foco en un insecto que, aunque parece inofensivo, esconde uno de los mecanismos de defensa más potentes de Europa. Se trata del escarabajo del aceite negro-azul (Berberomeloe majalis), también conocido como escarabajo ampolla o aceitera, un insecto relativamente común en muchas zonas de España.

Este escarabajo, de cuerpo alargado y colores llamativos, con franjas o manchas rojas, amarillas o negras, segrega una sustancia tóxica llamada cantaridina. No pica ni muerde, pero libera el veneno a través de las articulaciones de sus patas, como si sudara toxinas. Y su toxicidad es tan alta que una dosis podría matar a un adulto, y se compara con el veneno de cinco víboras juntas.

Qué efectos tiene el contacto con este escarabajo

La cantaridina provoca ampollas, irritaciones y dermatitis en la piel, que pueden aparecer entre 24 y 48 horas después del contacto. Sin embargo, el mayor peligro está en la ingesta accidental del insecto: su veneno puede dañar órganos internos como los riñones y resultar letal.

Pese a su peligrosidad, es una especie en peligro de extinción en algunas regiones y no representa una amenaza directa si no se le manipula. No obstante, es importante no tocarlo, no recogerlo y nunca ingerirlo.

Alerta con este insecto: ya está en España y su veneno es cinco veces más potente que el de una víbora | Europa Press

Su aspecto llamativo no es casual, responde a un fenómeno llamado aposematismo, una señal evolutiva que advierte de su toxicidad a posibles depredadores, incluidos los humanos.

Presente en España, pero poco conocido

En España, el escarabajo del aceite es relativamente frecuente en zonas rurales y parques naturales, aunque sigue siendo poco conocido por el gran público. Esto aumenta el riesgo de encuentros desafortunados, especialmente entre niños o personas curiosas que puedan manipularlo sin saber el peligro que representa.

En la naturaleza, lo más pequeño y colorido no siempre es lo más inofensivo.

Escarabajo ampolla | Pixabay

El youtuber Fray Sulfato analiza en su canal este insecto y te cuenta todas las curiosidades sobre su ciclo biológico y sus usos, además de los peligros que esconde.