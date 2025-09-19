Alerta en el deporte: China acusada de robar datos cerebrales de Sinner, Leclerc o futbolistas del City

Una investigación elaborada por Hunterbrook Media y el periodista Pablo Torre ha destapado un posible caso de espionaje deportivo y tecnológico que involucra a la empresa de neurotecnología BrainCo, señalada por tener vínculos financieros con el Partido Comunista Chino y con contratistas militares del país asiático. Según la investigación, la compañía habría recopilado de forma encubierta datos cerebrales de deportistas de élite a través de la popular diadema de entrenamiento mental FocusCalm.

Entre los afectados figuran nombres como el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, el tenista Jannik Sinner, la esquiadora olímpica Mikaela Shiffrin y futbolistas de la Premier League, incluidos varios jugadores del Manchester City. También habría sido utilizada por la exnúmero uno del tenis mundial Iga Swiatek..

Una diadema más que deportiva

El dispositivo FocusCalm es una diadema diseñada para monitorizar ondas cerebrales, empleada habitualmente en entrenamientos de concentración y rendimiento. Según Pablo Torre, no se trata de un mero accesorio de bienestar, sino de una herramienta ampliamente utilizada en el deporte profesional para identificar estados de estrés o momentos de máxima concentración.

El doctor Riccardo Ceccarelli, médico deportivo y colaborador de Leclerc desde su adolescencia, ha asegurado que es "absolutamente posible" que la información obtenida por estos dispositivos haya sido aprovechada por China para aplicaciones militares o de aviación.

El caso ha encendido las alarmas tanto en el mundo del deporte como en organismos de seguridad internacional. El temor es que la recopilación de datos cerebrales de atletas vulnere la intimidad de los deportistas y pueda derivar en un uso estratégico por parte de China en el terreno militar.