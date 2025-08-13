Alerta por el aumento de presencia de la mosca negra y el mosquito tigre: síntomas de sus picaduras y cómo prevenir

Las altas temperaturas de las últimas semanas han disparado la presencia de mosquito común, mosquito tigre y mosca negra en varios puntos de Getafe, lo que ha llevado al Ayuntamiento a reforzar de manera inmediata las medidas de control y prevención.

El programa municipal, que se desarrolla cada año desde abril, ya acumula más de 450 actuaciones de prospección, instalación de trampas y aplicación de larvicidas tanto en cauces fluviales como en zonas verdes y áreas urbanas. Sin embargo, el repunte de insectos en barrios como el Sector 3 ha obligado a desplegar tratamientos extraordinarios en espacios públicos con acumulación de agua.

Refuerzo de tratamientos y vigilancia

Estas intervenciones se suman a las revisiones semanales previstas en los periodos de mayor incidencia, con especial seguimiento del mosquito tigre debido a su capacidad para transmitir enfermedades. Las trampas instaladas son analizadas en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Prevención ciudadana, clave en el control

El Ayuntamiento insiste en que la colaboración vecinal es esencial para frenar la reproducción de estos insectos. Entre las recomendaciones, evitar acumulaciones de agua en patios, terrazas, macetas y platos bajo las plantas, así como el uso de repelentes, especialmente después de viajes a países donde el mosquito tigre es transmisor de enfermedades.

Además, se han distribuido folletos informativos en centros cívicos, farmacias y colegios para concienciar a la población como actuar de forma preventiva.

Seguimiento según la evolución del clima

El control se ajusta a la evolución de las temperaturas y la humedad, con especial atención a las áreas con mayor histórico de presencia de estos insectos. El objetivo municipal es doble: prevenir la proliferación y proteger la salud de los vecinos, combinando actuaciones técnicas con educación sanitaria.