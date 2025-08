Alerta por el aumento de medusas en las playas españolas: consejos y cómo actuar ante picaduras graves

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha lanzado un aviso sobre la presencia de medusas y carabelas portuguesas en algunas de las playas del litoral asturiano, por lo que ha pedido a los bañistas que extremen la precaución y sigan las indicaciones de los periodistas.

Asimismo, ha recordado que es importante "no subestimar la situación" y no bañarse en playas en las que se hayan visto ejemplares de estos animales. Además, en las orillas puede haber fragmentos de tentáculos, por lo que recomiendan no meterse en el agua, aunque solo haya partes o ejemplares muertos.

Los fragmentos de medusa pueden tener efecto "urticante", es decir, pueden provocar picaduras, hasta 24 horas después en condiciones de sequedad, por lo que es vital no tocarlos. En el caso de encontrar algún ejemplar, vivo o muerto, las autoridades recomiendan avisar al puesto de vigilancia más cercano o al 112.

Qué hacer si te pica una medusa

En el caso de sufrir una picadura de medusa, el SEPA ha lanzado una serie de recomendaciones:

No frotar la zona -ni siquiera con toallas o en la propia arena-

-ni siquiera con toallas o en la propia arena- Lavarla solo con agua de mar o con suero

Evitar el uso de agua dulce, orina, amoniaco o vinagre

el uso de agua dulce, orina, amoniaco o vinagre Aplicar frío durante 15 minutos en el caso de sentir dolor

en el caso de sentir dolor Desinfectar durante dos o tres días y en ese tiempo dos o tres veces al día con alcohol yodado

y en ese tiempo dos o tres veces al día con alcohol yodado Evitar la exposición de la herida a la luz solar

En el caso de que en la picadura haya restos de la medusa:

Retirarlos con pinzas, nunca directamente con la mano

En el caso de no tener pinzas, usar un mecanismo similar como dos tarjetas.

Las picaduras de medusa suelen producir dolor, por lo que es bueno aplicar frío durante 15 minutos, eso sí, evitando que el hielo entre en contacto con la piel. Además, se debe desinfectar la herida dos o tres veces al día con alcohol yodado.

Se debe prestar atención a los niños, personas mayores y alérgicos porque en el caso de sufrir una picadura tienen que recibir atención especial. De igual manera, si se presentan síntomas como náuseas, vómitos, mareo, calambres musculares, cefalea o malestar generalizado, hay que acudir al hospital más cercano e informar, si puede ser, del tipo de medusa que ha producido la picadura.

Especial atención a la carabela portuguesa

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España son frecuentes las medusas clavel del mar (Pelagia noctiluca), la huevo frito (Cotylorhiza tuberculata), la aguamar (Rhizostoma pulmo), la común (Aurelia aurita) y la famosa carabela portuguesa (Physalia physalis).

Las primeras no son peligrosas porque "no tienen capacidad de perforar la piel". Si bien, la carabela portuguesa sí merece especial atención porque no es una medusa al uso. Debido a sus tentáculos, segrega una sustancia tóxica que produce un dolor muy fuerte. De manera excepcional, puede provocar una afección generalizada como problemas respiratorios, cardíacos, neurológicos o gastrointestinales, tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.