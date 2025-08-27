Un alcalde en Huelva denuncia que han envenenado a su perro tras suspender un evento taurino: "Estáis enfermos"

Juan Salvador Domínguez, alcalde de Paterna del Campo en Huelva, ha denunciado a través de su cuenta de Instagram el envenenamiento de su perro, asegurando que "cuando se polariza tanto la cosa, suceden estas barbaridades". El alcalde había suspendido hace poco la tradicional Suelta de Vaquillas de la localidad por no obtener la autorización para este tipo de festejos. En el texto manda un mensaje a los autores de este envenenamiento: "Estáis enfermos".

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía les denegó los permisos pertinentes para celebrar la Suelta de Vaquillas, una de las actividades típicas de la localidad. Desde el Gobierno de Huelva insistieron en que sí que contaban con los documentos necesarios para la celebración de este acto, pero lo denegaron desde la Junta. El alcalde ha denunciado en SER Huelva que "se ha vendido como que este equipo de Gobierno quiere eliminar el evento taurino y eso ha tenido repercusión en redes".

En su publicación de redes sociales, el alcalde pregunta si "hasta aquí" van a llegar los ultras, a los que califica como "canallas y cobardes". Asegura que todo el revuelo que se ha generado por redes sociales contra él está totalmente injustificada: "Una saña contra mi persona fuera de lo común, cuando no hemos querido eliminar nada".

Desde la Agrupación Municipal Socialista La Zarza-Perrunal, han trasladado su apoyo al alcalde, por estos hechos que han calificado como "episodios de daño y odio", señalando a los autores como "sin vergüenzas desalmados". Desde esta Agrupación también señalan que el móvil del envenenamiento es la polarización y denuncian que "este es el resultado de las políticas polarizadas ultras que se transmite desde las altas esferas y llegan hasta nuestras calles", asegurando que este acto "es un mal recuerdo de una época muy oscura de nuestra historia".