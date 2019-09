Albert Boadella defiende a Plácido Domingo: "Las manos de un macho no están para estar quietas"

Plácido Domingo ha sido acusado de abuso sexual por parte de una veintena de mujeres. Entre las denunciantes se encuentra Angela Turner Wilson, quien trabajó con el tenor español en la obra 'Le Cid'. La soprano asegura que Plácido entró en su camerino antes de una actuación y le realizó tocamientos.

Precisamente a raíz de que saliera a la luz la identidad de Angela Turner, Albert Boadella realizó unas polémicas declaraciones en su cuenta personal de Twitter mostrando su apoyo a Plácido Domingo. El actor pone en duda la denuncia de la soprano cuestionando sus palabras y la "dignidad" y la "sensatez" de Turner.

"Angela Turner cuenta que hace 20 años Placido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos. O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor", escribe el actor.

Tras asegurar que se tenía que haber defendido, un usuario de Twitter le contestó que la soprano podría haber estado coaccionada por la posición de poder del tenor: "¿Si le propinaba el guantazo se quedaba sin trabajo? ¿Era él su jefe? La respuesta sí o no da una idea de lo que sucedía", le reprocha.

A lo que Albert Boadella vuelve a insistir en su idea de que ella tenía que haberse defendido: "¿Y la dignidad dónde está? Eso es la diferencia entre una persona digna y el vendido".

Pero la polémica no termina aquí, lo peor vino después. Otro usuario de Twitter le decía a Boadella que "igual Plácido Domingo debería tener las manos quietas" y el tenor lo justifica con estas declaraciones: "Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie".

Otro usuario le vuelve a increpar para recordarle que "si en el 2019 aun hay temor a denunciar, figúrate 20 años atrás". Pero Boadella no cree en que esos hechos se puedan ni siquiera denunciar: "¿Denunciar qué? ¿Qué te has dejado tocar los pechos? ¿Que no has dicho nada en el momento por intereses materiales? La dignidad de la persona está para mantenerla precisamente en estos momentos complicados".

