Albares reprocha a Rufián ir "al Congreso para poner un corte de Twitter" y no haberse quedado a su réplica: "El cobarde es él"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha protagonizado un cruce de acusaciones con el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, al reprocharle que haya abandonado la Cámara Baja tras su intervención sin quedarse a escuchar su réplica, acusarle de "matonismo" y de acudir al Congreso para buscar clips virales en X.

Albares, en el turno para cerrar su intervención en el pleno monográfico sobre la situación en Venezuela, ha dejado varios dardos dirigidos a un Gabriel Rufián que ya se había marchado de la sesión. El ministro ha recalcado que el dirigente de ERC se haya levantado antes de que él tomara la palabra, algo que considera un gesto de "cobardía", precisamente de lo que el catalán le había acusado previamente. "Acudir al Congreso es algo más que venir para poner un corte de Twitter. Aquí se viene a hablar, pero también se viene a escuchar, como yo le he escuchado a él", ha sostenido Albares ante los diputados presentes.

El jefe de la diplomacia española ha recalcado que Rufián no se ha quedado en ninguna de sus dos intervenciones para escuchar la réplica que tenía preparada. "Le diría que el cobarde… Díganselo los dos diputados de Esquerra que quedan, que el cobarde es él, porque ni en esta intervención ni en la anterior se ha quedado a escuchar lo que es mi réplica", ha afirmado en el hemiciclo.

Albares ha aprovechado su intervención para defender la posición del Gobierno en política exterior y en particular en relación con Venezuela, y le ha afeado que, además de no permanecer en el pleno, Rufián le hubiera atacado con expresiones que califica de "matonismo". "Tampoco se quedó la otra vez". Decía que arrieros somos y que en el camino nos encontramos. Oye, me suena un poco a matonismo. Si lo que intentas es amedrentarme, no le tengo ningún miedo", ha subrayado.

La réplica de Albares se ha producido después de que Rufián criticara al ministro por su discurso en el debate sobre Venezuela. El portavoz ha reclamado a Albares que no dude en calificar como "secuestro" la captura de Maduro. "Lo del otro día, independientemente de lo que se opine del señor Maduro, es un secuestro", ha defendido. "El político, o nuestra ideología, no tiene que estar por encima del "Derecho Internacional", le ha dicho al ministro, al que ha pedido que no le cueste tanto usar este término, "como cuando le costó decir genocidio".