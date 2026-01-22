TERTULIA EN MÁS DE UNO

Ainhoa Martínez: "Ahora se traslada que puede no ser seguro subirse a un tren en ciertos tramos de la red"

Las autoridades sigue con la investigación sobre el terreno del accidente en Adamuz, en Córdoba. Cuatro días después de la tragedia que se salda por el momento con 43 víctimas mortales, todavía se desconocen las causas que provocaron el descarrilamiento del Iryo en primer lugar y con lo que impactó el Alvia que circulaba en el mismo momento en sentido contrario.

Las últimas explicaciones de Óscar Puente pasan por descartar el mantenimiento de la vía como causa del siniestro, puesto que en las cuatro inspecciones que se realizaron en el tramo de vía del accidente no se detectó "ningún fallo que a priori evidencia ninguna relación con el accidente".

El ministro aseguró que es "aventurado" decir que las marcas vistas en los bogies de los trenes son síntoma de un problema. "Se estaría especulando y cometiendo una osadía frente a quienes, con mucho más conocimiento que yo, no se atreven a emitir un juicio en este momento".

No obstante, muchos usuarios se sienten inseguros a la hora de coger un tren. Es a lo que se refiere Ainhoa Martínez en tiempo de tertulia en Más de uno, donde insiste en que conviene tener "prudencia" a la hora de emitir conclusiones. "Se proyecta un conflicto entre Adif, el gestor del servicio y los maquinistas, cuando lo que se traslada a la ciudadanía es una crisis de confianza en uno de los sistemas más vertebradores y seguros del país".

"Todo el mundo aseguraba que se enfrentaba a incidencias y retrasos, pero ahora se traslada que puede no ser seguro subirse en ciertos tramos y eso es muy peligroso", concluye Ainhoa Martínez.

