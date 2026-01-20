Adif reduce temporalmente a 160 km/h la velocidad en un tramo del AVE Madrid-Barcelona por irregularidades en la vía

Adif ha ordenado limitar de forma temporal la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora en un tramo del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, tras detectar irregularidades en la infraestructura. La decisión responde a una alerta de los maquinistas, que venían advirtiendo desde hace meses sobre la presencia de baches en el recorrido.

Limitación preventiva por motivos de seguridad

Según confirmaron fuentes del gestor ferroviario, la medida afecta a varios puntos de la línea, principalmente entre las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), en un tramo de más de 150 kilómetros comprendido entre los puntos kilométricos 34,8 y 182,9.

En total, se han establecido diez zonas de reducción de velocidad, tanto en vías pares como impares.

Adif insiste en que la decisión es habitual dentro de los protocolos de seguridad y que no guarda relación con el reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Las mismas fuentes aseguran que esta misma noche los equipos de mantenimiento revisarán la situación para restablecer la velocidad normal "tan pronto como sea posible".

Una medida que podría alargar los tiempos de viaje

La nueva restricción podría aumentar ligeramente la duración de los trayectos entre Madrid y Barcelona, utilizados anualmente por unos 15 millones de pasajeros. Este itinerario, uno de los más transitados de la red española, ya había sido objeto de preocupación por parte del sindicato de maquinistas Semaf, que el pasado agosto pidió reducir la velocidad máxima a 250 km/h hasta que las vías fueran sometidas a una revisión integral.

Desde Adif recuerdan que este tipo de limitaciones responden “a un estricto criterio preventivo” y que el objetivo prioritario es garantizar la seguridad de los trenes y pasajeros mientras se realizan las comprobaciones necesarias.