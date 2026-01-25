Adamuz desborda su caseta municipal para honrar en un funeral a las víctimas del siniestro

La caseta municipal de Adamuz ha acogido el funeral organizado por el Obispado de Córdoba por las víctimas del accidente de trenes del pasado domingo, que ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la provincia.

En una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y con una veintena de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Andrés en Adamuz y el obispo emérito de la diócesis, Demetrio Fernández, se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente.

La ceremonia, presidida por la imagen de la Virgen de Sol, patrona de Adamuz, ha comenzado con la intervención del alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, quien ha reconocido que se encuentran con "el corazón herido" después de la tragedia que han vivido en el municipio.

Moreno, que participó directamente en las tareas de ayuda a los heridos desde el momento en que tuvieron conocimiento del accidente, ha reconocido que la noche del siniestro "acudimos a nuestra patrona buscando fuerza y serenidad para ayudar a los pasajeros" de los trenes implicados.

Y hoy, una semana después, "Adamuz eleva a ella su mirada para pedirle intercesión para que nos conceda consuelo y esperanza".

"Toda España sumida en la tristeza"

El obispo de Córdoba ha recalcado que el accidente ferroviario ha dejado a "toda España sumida en la tristeza".

Ha recordado esa noche "oscura y trágica" en la que varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. "Cuarenta y cinco de ellas nunca llegaron al destino buscado. Su trágica muerte llenó de dolor a sus familias y de consternación a toda España. Otras resultaron heridas de distinta gravedad".

Alcaldes de la comarca del Alto Guadalquivir, donde se encuentra Adamuz, como los de Villafranca, Francisco Palomares; Montoro, Lola Amo; Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, que, entre otros, acudieron en los primeros momentos del siniestro, han asistido este domingo a la misa en homenaje a las víctimas, junto a regidores municipales de toda la provincia.

Los consejeros de Universidad, José Carlos Gómez Villamando, y Justicia, José Antonio Nieto; el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, o la subdelegada del Gobierno, Ana López, han sido algunas de las autoridades presentes en la ceremonia.

Tampoco han faltado los representantes de la Guardia Civil, Protección Civil y policías locales de los distintos municipios que han participado en el operativo desplegado durante toda la semana en la zona del siniestro.

Tras la celebración eucarística, el obispo y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, han depositado una corona en la zona cero del accidente.