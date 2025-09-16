Los acusados de la 'manada de Castelldefels' pactan penas mínimas de entre 3 y 8 años de cárcel

Los 5 acusados de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona), procesados por agredir sexualmente a 3 mujeres entre marzo y mayo de 2021 han aceptado penas que oscilan entre los 8 años y 5 meses y los 3 años y 11 meses de prisión.

Las partes han llegado a un acuerdo de conformidad, cuando estaba previsto que comenzara el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los acusados han reconocido la autoría de los hechos que aparecen reflejados en el último escrito de acusación, que se pactó el pasado viernes, y que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de agresión sexual continuados de los que los acusaba la Fiscalía.

Los procesados, para los que el ministerio público pedía inicialmente penas que oscilaban entre los 28 y los 53 años (196 años en total) han sido condenados 'in voce' a 8 años y 3 meses de prisión; 8 años y 5 meses de prisión; 6 años; 3 años y 11 meses, y 6 años como autores, todos ellos, de un delito de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual y por delitos de agresión sexual con penetración en diferente grado de participación.

Los acusados, que han hecho uso de su derecho a la última palabra para pedir perdón a las víctimas

Prohibición de acercarse a las víctimas

Asimismo, el tribunal les ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de las respectivas víctimas, así a como comunicarse con ellas por cualquier vía durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

También les ha impuesto una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad, ya sean retribuidos o no, durante 10 años, así como 8 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.

Los acusados, que han hecho uso de su derecho a la última palabra también para hacer hincapié en que ya han abonado la responsabilidad civil, tendrán que indemnizar conjuntamente a cada una de ellas con 30.000 euros por los daños morales causados, además de abonar 7.827 euros y 3.205 euros a dos de ellas por los perjuicios psicofísicos ocasionados.

Piden las suspensión de las penas

La defensa de dos de los condenados han pedido que se les suspenda la pena privativa de libertad, uno de ellos de forma "excepcional" únicamente para el delito de pertenencia a grupo criminal, a lo que las acusaciones se han opuesto.

Uno de los dos letrados de la defensa, Juanjo Ospina, ha avanzado ante la prensa previamente a alcanzar la conformidad su intención pactar con la Fiscalía y los letrados de la acusación particular por tratarse de una pena de "muchos años de prisión", una cadena perpetua, según él, y ha puesto de manifiesto la importancia de reparación del daño al pedir perdón.

Cómo actuaba la manada de Castelldefells

Los cinco condenados integraron un "grupo criminal" que formaba de un chat en Whatsapp llamado 'K-Team' en el que seleccionaban a las jóvenes que querían llevar a la vivienda, en el que "se mofaban" de lo que pretendían hacer con ellas y en el que comentaban y se jactaban de las presuntas agresiones sexuales una vez cometidas.

Entre las conversaciones que se recogieron durante la investigación referentes a las presuntas agresiones sexuales figura una en la que uno de los procesados le dice a otro: "Te pasaría el teléfono de una que es muy guarra y está bien, pero no me fío porque a esa sí la veo capaz de denunciarme".

Las víctimas acudieron a esas fiestas de forma voluntaria, pero sin conocer "el carácter grupal y sexual de las mismas", según la Fiscalía, en las que los procesados crearon un clima de sometimiento que llegó a mermar e incluso anular la capacidad de reacción de las perjudicadas