Un informe de Aldeas Infantiles refleja el tiempo que pasan los abuelos con sus nietos y aporta como principal conclusión que los abuelos tienen cada vez una implicación mayor en el cuidado de los niños. La portavoz de la Organización, Arancha Sanz, explica en la 'Mesa de redacción' de 'Julia en la onda' que "el 85% de los abuelos participa en la crianza de sus nietos. Uno de cada tres, varios días a la semana, y el 30% todos los días".

Sanz arroja como dato que los abuelos "cuidan de sus nietos una media de 16 horas semanales y, en muchos casos, hay muchos abuelos que tienen una jornada casi completa, como si se tratara de un trabajo porque tienen que llevar y traer a los nietos del colegio todos los días".

La división de roles es positiva

"Los padres educan y los abuelos malcrían" es una frase hecha que tiene, sin embargo, parte de razón desde el punto de vista psicológico y muchos beneficios tanto para abuelos como para nietos. Consentir no es malo y enriquece su crecimiento, siempre que exista también la figura de quien marca las normas.

Según la psicóloga Mercedes Bermejo, esta división de roles es "positiva": "El rol de los abuelos no es el mismo que el de los padres. Ellos tienen que marcar las responsabilidades cotidianas, pero el de los abuelos tiene que ser más lúdico, más informal".

Y esto aporta muchísimos beneficios: el intercambio generacional mejora la salud mental de los abuelos y de los nietos y tiene muchos efectos positivos: "Para los nietos, los abuelos representan una figura de apego segura que aporta amor incondicional, tiene una mayor capacidad de paciencia, espera y acompañamiento emocional. Para los abuelos, te mantiene activo físicamente, cognitivamente, se sienten útiles y transmiten valores familiares".