"Absolutamente desalmado": Se confirma que el incendio de Cáceres fue provocado por intereses económicos

Abel Bautista, consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Extremadura, ha confirmado este lunes que el incendio de Aliseda en Cáceres fue provocado por una "cuestión de intereses cinegéticos". Este tipo de intereses, se refieren a los beneficios, objetivos o motivaciones relacionadas con la actividad de la caza. La Guardia Civil ha conseguido localizar la parcela exacta, los dos puntos de inicio y las horas en que se originó el incendio, lo que les ha facilitado la labor de investigación

Este incendio ya ha quemado más de 4.000 hectáreas y según el consejero, ya se ha identificado al presunto autor del fuego, al que ha catalogado como "absolutamente desalmado", aunque ha recalcado la necesidad de que la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno actúen con calma para evitar que el sospechoso pueda huir. Además, ha insistido en que el responsable debe rendir cuentas ante la justicia.

Un problema para el sector cinegético

Los incendios provocados por intereses cinegéticos, según explicó Bautista, han causado mucho daño al sector de la caza. Hasta tal punto que se han visto obligados a suspender su actividad durante este año y posiblemente los dos siguientes, mientras se recupera la zona quemada.

Es más, desde Ecologistas en Acción, han pedido que se suspendan las actividades de caza en la zona al menos durante un año para preservar la fauna. Además, han solicitado que se adopten medidas "excepcionales" para esta tarea.

Riesgo de reactivación

Aunque el incendio de Aliseda se encuentra actualmente bajo control, las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de que pueda reactivarse, algo que ya había ocurrido en la zona de Malpartida, cuando estuvo a punto de alcanzar el casco urbano de la localidad cacereña.

En las labores de extinción han participado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otras comunidades autónomas, cuya colaboración ha sido destacada por Bautista: "Si el Gobierno de España no puede aportar recursos, al menos lo hacen las comunidades, y eso es de agradecer".