5 plantas que purifican el aire y no necesitan luz directa

Uno de los estudios más citados sobre las plantas purificadoras de aire es el que realizó la NASA en 1989. El NASA Clean Air Study tenía por objetivo encontrar formas de purificar el aire en espacios cerrados, como las estaciones espaciales. Por lo que se analizaron, varias plantas de interior para ver su capacidad de eliminar contaminantes del aire. Los tres compuestos orgánicos volátiles (COVs) comunes en interiores que se analizaron fueron:

Benceno: presente en pinturas, plásticos, pegamentos.

Formaldehído: en muebles, alfombras, cortinas, papel.

Tricloroetileno: en tintas, solventes, pinturas.

Para muchos cuidar una planta puede ser una misión imposible, pero vamos a repasar algunas de las especies de plantas que además de ser fáciles de cuidar, ya que no necesitan mucha luz ni riego, nos van a ayudar a purificar el aire de la estancia en la que estén.

Sansevieria (Lengua de suegra)

Esta planta es conocida por necesitar muy poca luz y un riego moderado, es decir, le gusta secarse entre riegos. Además, elimina toxinas del aire como formaldehído, benceno y tricloroetileno.

Con estas características, es ideal colocarla en una estancia poco iluminada y que muchas veces está más apartada, como puede ser el dormitorio o el baño. Sí, hemos dicho en el dormitorio. No tienes de qué preocuparte por el mito de que tener plantas en el dormitorio te “quita el oxígeno”, ya que científicamente no tiene fundamento en condiciones normales. Este mito se basa en que, por la noche, las plantas no hacen la fotosíntesis (porque no hay luz), y respiran como nosotros, es decir, consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono.

Pero la realidad es que una planta no puede disminuir el oxígeno de una habitación de manera significativa. La cantidad de oxígeno que una planta puede consumir por la noche es tan baja que no afecta en absoluto la respiración humana.

De esta manera, es totalmente seguro y saludable dormir con plantas en el dormitorio, por lo que, ¡no dudes en colocar una sansiveria en tu habitación!

Espatifilo (Peace Lily o Cuna de Moisés)

Esta planta de interior es una de las más utilizadas para purificar el aire, ya que es muy eficiente eliminando moho del aire, amoníaco y otros contaminantes.

Eso sí, sus preciosas hojas verdes y sus elegantes flores blancas necesitan un riego regular (evitando encharcar), y mucha luz indirecta o sombra parcial. Un lugar perfecto para colocarlas es al lado de una ventana con buena luminosidad, pero lejos del sol directo.

Otra característica que te interesará conocer de la espatifilo es que es pet friendly, así que si tienes peludos en casa, es una opción ideal.

Palma de bambú (Chamaedorea)

Esta planta fue un símbolo de elegancia y estatus social en la época victoriana, por eso fue muy usada en salones aristocráticos en el siglo XIX. De ahí su apodo “Palmera de salón”. Además, a pesar de su nombre, no tiene relación con el bambú verdadero. Su tronco delgado y segmentado simplemente se parece al bambú, de ahí el nombre popular.

Es una de las plantas de interior más elegantes y fáciles de cuidar. Como el resto de plantas que hemos comentado, es una planta purificadora, concretamente, filtra xileno y formaldehído del aire. Y sus cuidados son muy sencillos: se adapta perfectamente a espacios cerrados y con poca luz y prefiere suelos húmedos, pero bien drenados.

Poto (Epipremnum aureum)

Esta planta es una de las más famosas y es muy probable que la hayas visto en muchas casas y comercios. Es muy fácil de cuidar y apta para principiantes, ya que requiere un riego moderado y tolera bien la luz baja o fluorescente, pero si recibe una buena cantidad de luz tiene un crecimiento rápido. Un truco para asegurar el progreso del poto es mantener una humedad elevada.

Además, es una gran purificadora de aire; absorbe formaldehído, xileno y benceno.

Es una planta que suele cultivarse como colgante, por lo que es una opción ideal para colocarla en una repisa de la habitación, dejando que sus tallos y hojas verdes cuelguen libremente. Pero otra forma muy decorativa de cultivarla es simplemente en agua. Corta un esqueje de tu poto y ponla en un vaso de agua, ¡pronto verás cómo le crecen raíces! Puede vivir en agua durante mucho tiempo.

Zamioculca (ZZ Plant)

Por último, nos encontramos con la zamioculca, conocida como la planta todoterreno por los sencillos cuidados que necesita: requiere poco riego y muy poca luz natural. Aunque esta especie no aparece en la famosa lista del NASA Clean Air Study, también tienen capacidad de capturar contaminantes del aire, aunque no a niveles tan potentes como el espatifilo o el poto.

Otro dato interesante de la zamioculca es que tiene vinculación con corrientes como el Feng Shui, una filosofía china que busca armonizar los espacios para atraer energía positiva (chi), y donde las plantas juegan un papel clave. Y es que esta planta cumple varias de las características de la corriente:

En Feng Shui, las plantas con hojas redondeadas u ovaladas representan dinero que "fluye" hacia el hogar. Por lo que es un símbolo de prosperidad y crecimiento.

La Zamioculca es muy fuerte y fácil de cuidar, lo que la convierte en un símbolo de estabilidad, crecimiento constante y resiliencia.

En este sentido, se recomienda colocarla cerca de la puerta principal para invitar a la buena energía a entrar; o también puede ir en oficinas o negocios para fomentar la prosperidad.