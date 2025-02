Las cuatro palabras que más hieren la autoestima y ponen en riesgo el éxito de los niños

Todos los padres desean lo mejor para sus hijos: que crezcan felices, tengan éxito y una sólida estabilidad emocional. Sin embargo, muchas veces no son conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en su desarrollo.

En este artículo, analizaremos por qué es crucial ser cuidadosos con nuestras palabras y exploraremos alternativas que pueden transformar positivamente la crianza de nuestros hijos.

¿Cómo impactan las palabras en el desarrollo infantil?

El lenguaje que usamos con nuestros hijos no solo transmite nuestras emociones y expectativas, sino que también moldea su percepción de sí mismos.

Una de las expresiones más perjudiciales es «me has decepcionado». Aunque muchos padres la emplean con la intención de corregir errores o fomentar un cambio positivo, el efecto suele ser contrario al deseado. Según Galinsky, prestigioso sociólogo de la Ivy League y profesor en la Escuela de Negocios de Columbia, esta frase genera sentimientos de vergüenza en lugar de promover el aprendizaje y el crecimiento personal.

La trampa de la vergüenza y sus secuelas

La vergüenza es una emoción que, según Adam Galinsky, tiene un efecto profundamente debilitante. Cuando un niño experimenta vergüenza, su reacción natural es evitar enfrentar sus errores, lo que obstaculiza su capacidad de aprender y resolver problemas. En lugar de fomentar la reflexión y el crecimiento, esta emoción crea un bloqueo en su pensamiento crítico, llevándolos hacia la evasión en lugar de la solución.

Galinsky resalta una distinción clave entre la vergüenza y la culpa: mientras la vergüenza paraliza, la culpa puede ser transformadora. A diferencia de la vergüenza, que aísla y desalienta, la culpa motiva a los niños a reconocer sus errores, enfrentarlos y encontrar formas de repararlos. Este proceso es esencial para desarrollar habilidades como la resolución de problemas y un sentido de responsabilidad personal.

"La vergüenza encierra a los niños en un círculo de evitación, pero la culpa los impulsa hacia la reparación y el aprendizaje", explica Galinsky. Este matiz es crucial para comprender cómo nuestras palabras pueden influir de manera negativa o positiva en su desarrollo.

Cómo hablar mejor con nuestros hijos

Una frase alternativa que nos ofrece el sociólogo, para sustituir la tan negativa "me has decepcionado" es: "¿Cómo podemos organizarnos para que la próxima vez completes tu tarea a tiempo?". Este enfoque no solo evita sentimientos de rechazo, sino que también promueve el diálogo, la reflexión y las soluciones prácticas.

La crianza es mucho más que corregir errores; se trata de inspirar y motivar a los hijos a que mejoren poco a poco. Elegir palabras que construyan confianza en lugar de evitar que los niños cometan errores.