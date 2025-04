30 años del atentado de ETA contra Aznar: un coche bomba, una víctima mortal y ni un solo detenido

Hace exactamente 30 años, la vida le dio una segunda oportunidad a José María Aznar, quien fuera líder de la oposición y el Partido Popular en aquel entonces. Fue a hacia las 08.10 h de la mañana del 19 de abril de 1995 cuando un coche bomba explotó mientras que el vehículo en el que iba el ya expresidente del Gobierno pasaba por su lado, en la confluencia de las calles José Silva y Arturo Soria, en Madrid.

El ataque, efectuado por la organización terrorista ETA y del que aún se desconocen sus autores, se realizó mediante un artefacto detonado a través de un cable de 200 metros, similar al método empleado en el asesinato de Carrero Blanco en 1973.

Por suerte, el blindado del Audi A8 en el que viajaba Aznar resultó ileso, lo que permitió que el entonces líder del PP pudiera escapar de la muerte. Sin duda un blindaje salvavidas, aunque la explosión del coche bomba hirió a 16 personas y causó la muerte de una de ellas, ya que el artefacto derrumbó la vivienda con ella en el interior.

"Los miserables de los terroristas no van a poner en jaque a esta gran nación, que es la nación española", dijo Aznar un día después del ataque. "No lo han conseguido y, además, no lo van a conseguir por muchas veces que lo vuelvan a intentar; lo que hace falta es que todos trabajemos para que no lo puedan intentar".

¿Quién?: la duda continúa 30 años después

Recordado como uno de los atentados más significativos de la historia reciente de España, tres décadas después todavía se desconoce quiénes fueron los autores del ataque. Según recoge la agencia EFE, el 21 de septiembre de 1996, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobreseyó el sumario sobre el atentado al no haberse producido ninguna detención al respecto.

Durante la investigación hubo discrepancias entre el juez y la Fiscalía, ya que el ministerio público creía contar con indicios suficientes para procesar al etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias 'Hankas', por su supuesta participación en el atentado al encontrar la Policía las huellas del etarra en un automóvil que meses antes había protagonizado otro incidente.

Sin embargo, el juez consideró que esos indicios no eran suficientes y rechazó procesar a Arzumendi. La conclusión del sumario se produjo después de que el magistrado recibiera de la Policía el informe en el que el comando de ETA que atentó contra Aznar hacía una autocrítica ante la dirección de la banda para justificar su fracaso.

A día de hoy sigue sin conocerse la identidad de los autores, quienes huyeron en un vehículo con una matrícula falsa y que hicieron explotar para limpiar huellas.