Al menos 27 detenidos y 92 investigados por los incendios según datos del Ministerio del Interior

Un total de 27 personas han sido detenidas, junto con otras 92 investigadas desde el pasado 1 de junio y hasta las 00:00 horas de ayer por los incendios forestales, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.

De todas ellas, siete han sido detenidas por la Policía Nacional mientras que la Guardia Civil ha detenido a 20. En cuanto a las investigadas, la Policía Nacional lo ha hecho con siete personas, mientras que la Guardia Civil ha investigado a la mayoría (85).

Entre las detenciones, la más importante es la de un hombre que sería el supuesto responsable del incendio que ha quemado 3.000 hectáreas en distintas localidades de Zamora, tras un fuego que empezó en Puercas de Aliste.

También hay que recordar el arresto de un trabajador de extinción de incendios que fue detenido la semana pasada y que ya está en prisión provisional por el incendio de Mombeltrán en Ávila, que quemó 2.200 hectáreas.

Asimismo, se está investigando a una vecina de Cee (A Coruña) por dos presuntos delitos de incendios forestales en el municipio de Laxe, y a otra mujer de 63 años por cinco fuegos en la localidad coruñesa de Muxía.

Pedro Sánchez avisa de que "no puede haber impunidad" contra quienes provoquen fuegos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a las personas que hayan provocado fuegos que "no puede haber impunidad", por lo que "tienen que rendir cuentas ante la justicia".

Lo ha dicho desde el centro de mando de Ourense donde, junto con Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, ha dado una rueda de prensa en la que ha anunciado la propuesta de "un gran Practo de Estado contra la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país".

También ha informado de que van a desplegarse otros 500 efectivos de la UME por todo el territorio, y ha agradecido la ayuda de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia por los efectivos que han enviado para combatir las llamas.